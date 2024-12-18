上班族久坐久站？5穴道解痛自救妙招　擺脫腰痠背痛、肩頸痠痛

▲簡單的穴位按摩有助舒緩疲勞。（圖／記者許宥孺攝）

文／康健雜誌、《康健》中醫養生編輯團隊編譯

在快節奏、高張力的工作環境中，上班族因久坐、久站而導致肩頸痠痛、腰痠背痛的問題愈來愈普遍。姿勢不良帶來的身體壓力，不僅影響日常生活，長期下來更可能對健康造成威脅。

傳統中醫的穴位按摩是一種簡便且有效的自我療法。只需按壓特定穴位，即能有助緩解症狀，甚至達到預防效果。

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中醫養生名家吳建勳與《康健》中醫養生編輯團隊，特別介紹5個關鍵穴位，只要每天花幾分鐘按摩，不僅能顯著改善疼痛狀況，還能在繁忙的生活中保持身體的最佳狀態。

1. 合谷穴

主要功效：治療頭面五官疾病，包括頭痛、牙痛、感冒、發燒、喉嚨痛、鼻炎、中暑、經痛，可廣泛用於多數疼痛。

位置：位於手掌食指與大拇指間的虎口根部，左右手各有一穴。此穴是人體陽氣的重要穴位，與肺相表裡。按摩該穴可促進氣血循環，改善手腳冰冷。

2. 委中穴

主要功效：腰痠背痛、腰腿無力、抽筋、腿痛、閃到腰、膝蓋痛、坐骨神經痛、腹痛吐瀉。

位置：位於膝蓋後方的膝窩正中央。此穴可活絡膀胱經氣血，改善腰背疼痛及腿部問題。

3. 崑崙穴

主要功效：抽筋、踝關節痛、腰痠背痛、腳底痛、水腫、頭痛、眼紅腫痛、高血壓。

位置：位於腳踝外側與阿基里斯腱之間的凹陷處。對於因血液循環不良或精神緊張引起的頭痛，有一定的止痛效果。

4. 湧泉穴

主要功效：頭痛、眩暈、虛勞、失眠、調節血壓、肩背腰痛、喉嚨痛、壓力緊張。

位置：當腳趾屈曲時，在足掌心前正中會出現一個凹窩，該處即為湧泉穴。這是腎經的起源穴位，對腎虛體虧特別有效，搭配足底溫腎法按摩，能促進血液循環，強健身體，預防心腦血管疾病及改善手腳冰冷。

5. 承山穴

主要功效：腿抽筋、腰腿痛、坐骨神經痛、下肢無力、腳痛、靜脈曲張、便秘、痔瘡。

位置：位於小腿後側，當提起腳後跟時，小腿中央有一塊鼓起的肌肉，其下方尖角凹陷處即為承山穴。此穴為膀胱經的重要穴位，能調節水濕運化，消除浮腫及小腿痠脹。

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