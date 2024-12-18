心肌梗塞「8時間點」最好發！非典型症狀曝　醫：容易被忽略

▲天氣變冷，各縣市送醫人數激增。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

未來一周2波冷空氣影響，低溫來襲，使得因心血管疾病而送醫的人數激增，其中「心肌梗塞」往往來得又急又快、無聲無息，該如何提早發現與預防？中醫師王大元指出，很多人在心肌梗塞前其實不會胸悶或絞痛，反而會有其他部位的輻射性疼痛，通常症狀不嚴重因而容易被忽略。他也統整心肌梗塞「好發8時間點」，高危險族群務必特別留意。

天氣冷颼颼好發心血管疾病。中醫師王大元在粉專發文衛教，心肌梗塞主要是供應心肌的冠狀動脈阻塞，一開始心血管可能有輕微阻塞，卻因毫無症狀而不自知。冠狀動脈阻塞多是因為動脈粥狀硬化，由於脂肪斑塊堆積在血管內壁，使得血管壁越發狹窄，有時斑塊可能會不穩定而破裂，引發血栓促使心肌梗塞發生，尤其天氣嚴寒更容易誘發栓塞。

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王大元直言，很多人在心肌梗塞前其實不會胸悶或絞痛，反而是在1到2個月前有過肩膀、背部、下巴或胃部的輻射性疼痛，此時胃痛很容易被誤認為是胃食道逆流，這些症狀通常不嚴重，但有種「說不上來的不適感」，因此很容易被忽略；其他症狀包括呼吸困難、噁心、頭暈、冒冷汗或倦怠，女性較容易出現無症狀的心肌梗塞。

▲很多人在爆發心肌梗塞前不會胸痛，反而在1到2個月前出現非典型症狀卻被忽略。（示意圖／視覺中國）

談及心肌梗塞「好發時間」，王大元說明，其通常在日夜溫差大、上午時段、秋冬季節、劇烈運動、房事過後、喝酒抽菸、壓力太大或排便用力時發生，因心臟負荷增加，使得冠狀動脈的血流量不足，導致心肌梗塞急性發作。

王大元示警，若症狀持續5分鐘或休息後反而加劇，就必須懷疑是心肌梗塞的可能性、盡快就醫檢查。此外，他也提醒，曾患有心血管疾病、三高、肥胖、菸酒史和停經的婦女都是高危險族群，一定要提高警覺。

王大元說，西醫預防和治療心肌梗塞的方式，包括開立溶解血栓和增加血流的藥物（如硝化甘油或阿斯匹靈），亦可藉由手術和置入支架改善；而中醫則以保養心氣為主，其中藥物像是桂枝人蔘湯（理中湯加桂枝）、枳實薤白桂枝湯和瓜蔞薤白半夏湯等可用來預防心臟梗塞，平日亦可按壓內關穴保養，減少高油糖鹽的料理和注意保暖，更是不二法門。