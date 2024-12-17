一堆人膽固醇高！醫教「3招免吃藥」：水果不用天天吃

▲高膽固醇可說是現代人文明病，不少人健檢抽血發現數值超標。（示意圖／免費圖庫Pexels）

文／常春月刊

30歲的許先生因為經常外食，飲食習慣多油多鹽，每年度的體檢報告在總膽固醇的項目，都是紅字，最高紀錄曾經到230，且血壓容易偏高，有時量測會超過150，透過飲食調整、運動習慣培養，也無法降低，仔細詢問過後，發現許先生的爸爸也長期受膽固醇過高的病苦，身體非常容易僵硬，尤其是肩頸的部分，常常是按摩、熱敷、刮痧、拔罐、復健、精油、針灸電療都嘗試過，只能短暫緩解，但通常過兩天又會再僵硬起來。

現代人文明病 須嚴加控制

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中醫師李姿宜指出，「高血脂」與「高膽固醇」這兩個疾病隨著人們的生活飲食習慣改變，近幾年來出現的機率越來越高了，因此有人戲稱其為「文明病」。越高度發展的國家就越應重視血脂與膽固醇的控制，對於心血管疾病的預防，及身體痠痛的改善都有相應關係。

▲中醫師指出，若想減少體內膽固醇與油脂，必須先改善「血糖控制能力」。（示意圖／視覺中國）

膽固醇降不下來 從飲食選擇開始檢視

當然除了飲食控制及運動習慣的培養之外，李姿宜說，在診間最常遇到的問題是：「醫師，為什麼我已經嚴格控制飲食及積極運動了，為什麼數據就是無法一直降下來，西藥吃了就降，停了就升，都會是紅字？」

面對這樣的問題，李姿宜都是先建議重新檢視飲食的選擇。在台灣的飲食環境，「減澱粉」是非常困難的，如果您希望減少體內的膽固醇及油脂，那必須先改善身體的「血糖控制能力」。如果身體能量超出過多，當然會導致代謝性疾病，優先會表現在膽固醇及脂肪的失控。倘若長時間控制不良，那併發後天的血糖疾病的機率會相當的高。

若患者代謝血糖的能力不佳，即使使用西藥強制降下脂肪或膽固醇的數值，只要整體身體環境沒有改善，西藥的助力移除後，當然會反彈回原本的狀態，無法根治；同樣的「症狀治療類型」的中藥也是如此，就是中醫師常說的「去濕去邪」、「祛瘀解毒類型」的。

扶正類型中藥 幫助恢復身體代謝強度

幸運的是，中藥除了緩解症狀的類型外，還有「訓練類型」的中藥，也就是「扶正類型」的中藥，藉由養肝脾腎、養心肺的氣血，逐步恢復身體代謝的強度，身體會自行修正過高的膽固醇及脂肪，身體沒有致病的環境，自然就不會發病了，若想自行服用養身茶飲，可以參考巫水生中醫師在無病長壽藥方當中提到的「冬蟲夏草」，然而冬蟲夏草在市面上不容易買到安全且濃度足夠的藥方，最放心的管道依舊是透過中醫師。

▲中醫師建議，水果不用天天吃，盡量挑選甜度較低的水果，如芭樂。（示意圖／農糧署提供）

降低血液膽固醇 日常保健原則

1、減糖飲食，避免攝取精緻甜食、飲品，在台灣需額外注意水果的攝取，因台灣水果甜度特別高，飲食盡量多蔬菜，少水果，一周水果攝取量可以不用到每日，隔日攝取或三天吃一次水果就好，或者挑選水果時盡量不要都往太甜的去選擇，如牛番茄、酪梨、番石榴等甜度較低的水果。

2、戒酒、戒菸，控制油脂的攝取量，少吃內臟類食物、油炸食品，並於炒菜時選擇富含不飽和脂肪酸的植物性油脂，如橄欖油、苦茶油、葡萄籽油。

3、充足的睡眠也很重要，不僅可以協助身體順利降低膽固醇，也能大大預防之後高膽固醇血症復發的重要因素之一，因此在門診上，當患者血液中的膽固醇已經恢復正常時，我都會轉開寧心安神的藥材，協助患者擁有良好的睡眠品質，達到保健的作用。

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