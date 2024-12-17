今年健保點值補到0.9元　5大團體籲「調升醫護人員薪資」

▲中央健保署。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

行政院長卓榮泰今宣布今年底前將以公務預算支應，把健保點值補到0.9元，且在0.9元以上者，則依照比例再補上去。對此，台灣醫務管理學會等5大醫護團體聯合表示，此項政策更將有助醫院調整醫護人員的薪資結構，同時呼籲各醫院，將此次健保點值的撥補資源，確實用於調升醫護人員的薪資。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，健保制度是台灣社會最重要的民生基石，保障全民健康，而醫護人員則是守護國人健康的第一線功臣，但近年來醫療成本不斷上升，健保點值未能反映真實成本，對醫療體系的永續運行造成極大挑戰，而卓院長提出的三大補助原則，尤其是優先補助COVID-19及類流感等重大醫療支出，並確保點值補至基本0.9元，將有效紓解各醫院的財務壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪子仁強調，補助健保點值政策有助於紓解醫療體系的經營壓力，讓醫療機構提升服務效能，此項政策更有助於醫院調整醫護人員的薪資結構，進一步鼓勵提升醫護人員的待遇，特別呼籲各醫院，對於調薪達4%以上的機構應給予高度肯定，而尚未達到4%調幅的醫院，應將此次健保點值的撥補資源，確實用於調升醫護人員的薪資。