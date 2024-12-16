認同深蹲是鼓勵運動？邱泰源：極少數不太願意

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部日前爆出長照司司長要求部屬深蹲霸凌案，然而衛福部調查後認為「並非職場霸凌」，司長只是鼓勵同仁運動，引發社會爭議。對此，衛福部部長邱泰源今面對媒體詢問「是否認同深蹲是鼓勵運動」，他並未正面回應，僅表示「大家是愉快、自願的，這部分可以理解，若違反同仁感覺，這當然就是需要檢討的，據調查了解，極少數表示不願意。」

衛福部霸凌案件連爆，長照司司長祝健芳因為要求員工深蹲瞎喊激勵話語遭申訴霸凌，衛福部12日公布調查結果，不符合職場霸凌要件。次長呂建德表示，祝司長是以鼓勵方式希望同仁一起運動，調查小組認定並無強迫，但不排除同仁會因為職場社會壓力而得執行，雖然不構成霸凌，但該行為確實在工作執行中造成不良後果，因為行政處置不當，核予1小過處分。

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邱泰源和呂建德今上午一同出席立法院衛環會，呂建德表示，在霸凌申訴管道方面，不一定要具名，但需具體指明行為人和具體事證，不然可能造成黑函文化，這次調查也是採取這樣的原則進行。

媒體詢問「是否認同鼓勵運動一事」，邱泰源表示，這看當時狀況，如果是運動時間，大家是愉快、自願的，這部分可以理解，違反同仁感覺，這當然就是需要檢討的。媒體追問「如果同仁不舒服還說這是鼓勵運動嗎？」邱泰源則回應，據了解，絕大多人都能理解司長，會覺得不舒服的，調查裡極少數表示不太願意。至於是否有可能在調查完算帳？他強調「完全不會秋後算帳。」

由於衛福部針對霸凌案調查結果引發外界質疑，邱泰源日前曾表示是「霸凌調查小組採高規格做法，調查用心。」今日再度被問及是否會重啟調查，他強調，非常尊重外部委員專業，他們絕對是秉公處理和依法辦理。