人在2年齡慘遇「斷崖式衰老」！醫曝元凶：罹癌風險翻倍

▲研究發現，人類在44歲、60歲容易出現「斷崖式衰老」，體力不如從前。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

老化是人體不可逆的生理過程，急診科醫師張適恆引述研究發現，人類在44歲及60歲時容易出現「斷崖式衰老」現象，人體會脫離原來的老化速度、突然加速，導致身體機能在短時間內同時減弱，其中更發現罹患心血管疾病、癌症等風險，甚至是死亡率，會翻倍上升。而背後的元凶之一，可能是環境汙染物－塑膠微粒。

醫師張適恆在個人YouTube頻道分享影片指出，臨床上看到許多人在40多歲時，突然感覺到自己的體力退化得很快、運動能力不如從前、睡眠品質也變差，且還會莫名感到沮喪，懷疑自己進入更年期而求診。怎料一做檢查，不只荷爾蒙沒有太大變化、身體各項指數也無異常，小心你很可能已進入斷崖式衰老。

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張適恆表示，以現在醫學檢驗的精準程度，只能檢查出器官生病，卻無法看器官衰老，必須進一步從相關症狀進行綜合評估，判斷其是否正在發生。他提到，衰老往往要比生病提早數年，所以判斷衰老的出現並且阻止它的進展很重要。

▲不只是外貌與體力的衰退，罹患癌症風險也翻倍上升。（示意圖／記者李佳蓉攝）

張適恆接著引述史丹佛大學於今年8月所發表的研究，分析13萬5千多個人體內的分子或微生物，結果發現其組成會在44歲及60歲這2個年紀出現重大轉折，往比較不利健康的方向發展，進而推測這2個年紀剛好就是人體出現加速衰老的時候。這種加速型老化不只造成體力與外貌上的變化，就連心血管疾病、癌症風險甚至是死亡率，也會隨著不正常的老化翻倍上升。

提及引發此現象的原因？張適恆分享今年10月南韓科學家所做的研究，發現造成斷崖式衰老的元凶之一，可能是塑膠微粒，就是被丟棄的塑膠垃圾所致，它們經過環境分解成直徑小於5mm的碎片，其特性會持續分解、繼續變成奈米塑膠微粒，容易隨著腸胃道、呼吸道，甚至是皮膚進入人體，並且堆積在人體中不容易排出去的地方。

▲塑膠微粒被認為是造成斷崖式衰老的元凶之一。（示意圖／綠色和平提供）

張適恆表示，過往醫學界普遍的觀念認為，塑膠微粒並不是具有高活性物質，堆積於體內應不至於造成太大傷害，但韓國研究發現，當老鼠被餵食塑膠微粒後，這些碎片會跑進脂肪裡，進而引起「脂肪生成不良」，加速牠們老化。這現象類似肥胖，進而會發生一連串的發炎及老化相關的變化，所以千萬別小看塑膠微粒引起加速老化的現象，很多人體證據顯示，這種易令人忽視的小粒子會對健康造成不良影響。

想要有效減少人體對塑膠微粒的攝入，以遠離癌症與老化的風險。張適恆建議，日常中一律過濾飲用水，不只是喝的水，也包括炒菜、煮飯用水；吃海鮮不要連消化道一起吃，一般吃魚會去除內臟，主要是帶殼海鮮，如文蛤、牡蠣、淡菜等，不想吃下過量塑膠微粒，盡量選擇食物鏈底下的小魚食用，吃蝦也要避免吃蝦頭，蝦線（腸泥）要去掉。

此外，張適恆也提醒，家中地板要經常保持乾淨，因附著塑化劑的灰塵在經過擾動後，可能隨著呼吸道進入肺部，容易在體內繼續分解變成更小粒子而深入人體，構成健康威脅；最後則是要避免塑膠包裝、不要用塑膠容器加熱，不只會滲漏塑化劑，更容易脫落小塊塑膠及塑膠微粒，呼籲民眾平時外食要自備容器、盡量不要使用一次性容器。