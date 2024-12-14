譚艾珍也被詐騙！精神醫揭長輩最常遭騙時機　3件事一定要先做

▲譚艾珍受騙首發聲：詐騙能得金馬獎。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

記者洪巧藍／台北報導

台灣詐騙集團猖狂，連資深藝人譚艾珍也都遭騙。精神科醫師指出，隨著高齡化社會，詐騙越來越盛行，多是趁著白天家中長者身邊沒有人陪伴時，使用話術誘騙，因為週邊沒有人可以澄清，就很容易受影響。為了避免這樣的狀況，有3件事情可以著手，長者減少獨處做好生活安排、定期評估腦部功能健康，以及自益信託或是監護輔助宣告，避免被詐騙大筆金額的可能性。

譚艾珍女兒歐陽靖日前在臉書還原母親遭詐騙過程，「檢察官稱她誤介入一齣毒品刑案，要她幫忙辦案，對方利用她的善良與正義感，讓她一步一步踏入圈套而不自知。」消息一出震驚各界，所幸在進行第二次匯款前被巡邏員警攔下，避免受到更大的損失。

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近期另有一名台中市退休70歲獨居女醫生也遭詐騙，接獲假檢察官電話，以涉嫌洗錢為由要調查金流，近7千萬積蓄被洗劫一空。

桃園療養院副院長、精神科醫師李俊宏表示，隨著高齡化，這類詐騙越來越盛行，過去國內做過研究，高齡長者被詐騙的時間在早上9點後，小孩都去上班，週邊往往沒有他人陪伴，就容易受到話術影響。為了避免長者被詐騙，提出3點建議參考：

1、定期評估

年紀漸長之後，不管記性、注意力都會受到影響，大家平時理解健檢重要性，也很願意花錢，但卻很少定期針對腦部的認知功能進行細部評估，是不大符合高齡化社會需求的。定期評估，才能早期發現、早期治療，也才能預做準備。

2、他人陪伴

大家可能一般週間需要上班無法陪伴長輩，此時建議善於利用長青學院、日照日托、鄰里朋友與其他資源。有人在旁邊，詐騙的困難度會提高，有事做，也比較不會有被鑽空隙的機會，而且就算電話打來，週邊的人也能勸阻，比較不會受單一、侷限性的訊息影響。

3、自益信託或是監護輔助宣告

可以將較大筆的資產預做處理，避免被詐騙大筆金額的可能。像那位醫師就是先生過世，小孩在國外，財產又沒信託，影響就很大。李俊宏直言，高齡化的社會真的很難避免，只能調整觀念跟腳步。

譚艾珍意外落入詐騙圈套後發文無奈表示，「連我都被詐騙讓大家很驚訝吧！」期待能夠提醒大家不要輕忽，因為詐騙手法已經是想像不到的專業。譚艾珍也提到，把此事說出來，想鼓勵受害者不要把痛苦憋在心裡，希望外界不要嘲諷被害人無知。

李俊宏也提到，遭人詐騙，長輩的心理反應通常是剛開始會迷惘，後續出現內疚、自責的感覺，尤其若牽涉到大筆資金、重大財產，當下一定會有些災難性思考，甚至還會有輕生的念頭，一定要多做陪伴，透過長輩可理解語言，解釋後續會有那些程序，一起走過等待時間，讓長輩知道不是孤單的。如果經過陪伴，長輩情緒反應仍然比較強烈，建議尋求專業協助，安排心理門診或諮商。