飯後吃效果最好！魚油「5種人別碰」　藥師：恐增出血風險

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▲魚油適合什麼人吃？又有哪些食用禁忌？藥師一次解析。（示意圖／取自Pixabay）

圖、文／潮健康／洪瑞德藥師

你知道吃錯保健品，反而對健康造成危害嗎？之前就有案例是在服用抗凝血劑、降血脂、免疫疾病藥物者，與魚油一起服用，結果反而造成交互作用，讓疾病控制不佳。

雖然魚油不僅對心血管健康、視力保護、精神狀態等方面有顯著的幫助，也適合多種症狀的人群。然而，補充魚油並非適合所有人，在使用上還是要根據個人體質和健康狀況適度攝取，避免對身體造成不必要的負擔。

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魚油誰該吃？哪些症狀適合補充魚油？

「多吃魚對身體好」這句話我們耳熟能詳，不過到底誰更適合呢？我們需要從魚油的成分來看，因為魚油富含Omega-3脂肪酸，對於人體健康有多種益處，其中最主要的好處包含：眼睛、心血管、思緒及情緒。

用眼過度、乾眼症、眼睛乾澀

魚油中的DHA是視網膜的重要成分，能保護視網膜，維持視力健康，並促進淚液分泌，減緩眼睛乾澀疲勞，對於預防乾眼症也有一定的幫助。日常中我們很常使用3C電子產品，包含長時間滑手機、追劇、看抖音等等，容易導致眼睛疲勞，這時候就很適合補充葉黃素和魚油！

心血管疾病、三高人群適合補充魚油

對於高血壓、高血脂、高血糖（三高）患者，魚油能有效降低血脂和血壓，改善血管健康，降低心血管疾病風險。魚油中的EPA（Eicosapentaenoic acid）和DHA（Docosahexaenoic acid）有助於降低血中壞膽固醇（LDL），增加好膽固醇（HDL），並促進血管擴張，減少血栓風險。針對三高人群，魚油的降血脂效果尤為明顯，可以降低動脈粥狀硬化的風險，從而減少中風和心肌梗塞等嚴重疾病的發生。

▲精神緊繃或疲憊不堪者，可適量補充魚油。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

精神緊張、疲勞、注意力不集中

除了眼睛及三高之外，魚油還能提升腦部功能，改善情緒，提高專注力，幫助舒緩壓力，維持良好的精神狀態。現代人的生活節奏快，工作壓力大，經常感到精神緊繃或疲憊不堪，此時適量補充魚油可以提供大腦所需的營養，幫助提升認知能力和情緒管理。

補充魚油中的EPA和DHA不僅有助於提升專注力，還能改善情緒波動，如果工作或生活上需要長時間保持專注的人（例如考生或高壓工作的白領上班族），補充魚油對於工作表現、思緒、情緒，都有幫助。

小心！補充魚油的禁忌與注意事項

雖然魚油對於眼睛、心血管、思緒情緒有幫助，但民眾在補充魚油的時候，還是需要特別注意，避免還沒享受到魚油的好處，健康卻先受損。補充魚油上，需要特別注意以下幾點：

使用禁忌！服用抗凝血藥物的人要注意

凝血功能不全者、服用阿斯匹靈等抗凝血藥物者、近期開刀者、懷孕32週以上的孕婦、對魚類過敏的人，都不適合補充魚油。補充魚油有可能會讓出血風險增加或導致其他健康危害，若真的需要補充魚油，建議需要諮詢專業的醫師或藥師、營養師，在專業人士指導下進行比較安全。

吃多也不好！過量會造成心房顫動！

根據台灣衛生福利部的建議，成人每日補充的魚油量不應超過2克。若每天魚油服用超過4g，可能增加心房顫動的發生率，因此，魚油補充並不是多多益善，如果日常飲食攝取不夠，再用魚油搭配補充即可！

▲魚油與食物一同消化，吸收率更好。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

正確使用時機讓效果更好！

因為魚油是一種脂溶性營養素，因此建議在飯後或隨餐一起食用，透過與食物一同消化，更能加快吸收效率。這樣可以提升Omega-3脂肪酸的吸收效果，也可以減少可能出現的胃部不適。

聰明攝取魚油，幫助身體更健康

魚油是為Omega-3脂肪酸的優質來源，對於多種身體症狀具有顯著的改善作用，特別是針對心血管疾病、眼睛乾澀以及精神緊張等問題的改善效果也很不錯，正確補充魚油不僅能維護身體健康，還能為現代快節奏生活中的人們帶來更多的保障與舒緩。

使用上除了劑量要注意，還有自身的服藥情況，如果不確定自己是否適合補充魚油，記得要先諮詢醫療人員喔！

當然，除了額外補充魚油之外，保持均衡飲食，從食物中攝取Omega-3脂肪酸，例如鮭魚、鯖魚、秋刀魚，也是很好的選擇。同時也要保持良好的生活習慣，例如規律運動、充足睡眠、避免熬夜等，才能維持身體健康。

本文經授權轉自：潮健康《出現哪些症狀需要吃魚油？ 藥師提醒：3禁忌千萬別碰》

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