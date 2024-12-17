注意！　恐罹「癌王」3危險因素

▲0.5公分早期胰臟癌。（圖／翻攝「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變。禾馨民權健康管理診所院長林相宏提醒，胰臟癌最相關的危險因素就是三個，抽菸、喝酒、糖尿病，其他比較危險的就是肥胖、缺乏運動，以及不良的飲食習慣。

林相宏16日在臉書說，再度挑戰胰臟癌診斷極限，之前個人診斷胰臟癌的極限是0.7公分，這名病患是0.5公分，又是透過健康檢查篩檢發現的。

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林相宏表示，這是名50歲男性，不菸不酒，沒有任何不舒服的症狀，但家族癌症病史是非常強烈的，媽媽有乳癌，外婆是胰臟癌，所以來接受胰臟內視鏡超音波篩檢，意外看到胰臟裡面有兩顆非常小的腫瘤，分別是0.5公分和0.6公分。

▼0.6公分早期胰臟癌。（圖／翻攝「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」臉書）



林相宏指出，以往在還沒有內視鏡超音波技術前，其他影像CT／MRI是不可能看到這麼小的腫瘤，內視鏡超音波不但看得到，還能切片確定診斷，證實是胰臟神經內分泌瘤。

林相宏提到，胰臟癌是有家族遺傳風險的，家族有一位胰臟癌，相對風險為4.5倍，兩位6.4倍，三位32倍，發病的年紀相對較年輕，往往小於50歲；而且和胰臟癌先關的家族史包括乳癌、卵巢癌、大腸癌、子宮內膜癌等，有相關家族史建議也要篩檢胰臟腫瘤。

至於沒有家族史，該接受篩檢嗎？林相宏說，其實癌症只有1成是家族相關的，9成都是後天自我基因突變所致；胰臟癌最相關的危險因素就是三個，抽菸、喝酒、糖尿病，其他比較危險的就是肥胖／缺乏運動，BMI>25、尤其>30更危險，以及不良的飲食習慣（紅肉、加工肉品、缺乏蔬果等膳食纖維）。

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