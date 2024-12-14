ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

醫曝「不推喝果汁」3原因！　偏酸的糖量超驚人

▲▼手搖飲料店,手搖杯,果汁。（圖／記者許力方攝）

▲你也愛以果汁取代吃水果嗎？（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在忙碌的現代社會中，許多人求方便會以喝果汁取代吃水果，以補足一天所需的營養。不過你知道「醫生和營養師都不推薦果汁」嗎？小宙初日診所減重專科醫師吳榛槿點出3原因，指出果汁因濾渣，使得纖維和營養素減少；再者，還含有高濃度果糖，增加罹患三高風險；另也要注意少了纖維，飽腹感比較低。她推薦若要喝，可DIY綠拿鐵更好。

醫師吳榛槿在YouTube頻道初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit拍攝短影音衛教，內容提到，果汁在製作過程中會濾掉大部分的纖維，而其中的維生素與抗氧化劑等營養成分，會因為增加接觸空氣的面積和時間，被減少與破壞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲飲料,飲品,果汁,喝東西,牛奶,果菜汁（圖／取自LibreStock網站）

▲果汁的飽足感低，且會攝入過多的糖，對健康造成負面影響。（示意圖／LibreStock網站）

其次，水果本身含有果糖，若要打成果汁就需要大量的水果。吳榛槿說，若是市售的果汁還會額外加入蔗糖或蜂蜜等精緻糖，高果糖糖漿的攝取會影響人體代謝。果糖在肝臟代謝的過程中會轉化為脂肪，長期攝取可能引發脂肪肝、內臟脂肪堆積，如此一來會誘發胰島素阻抗，進而提升罹患三高，如第二型糖尿病、高血壓與高血脂的風險。

吳榛槿也提醒，其中「酸類的果汁」更要注意，要維持酸甜好滋味，其實需要添加的糖量可是非常驚人的，會對健康產生負面影響。

最後，吳榛槿提到，與吃整顆水果相比，果汁少了纖維，因此比較不容易有飽足感，無意中會攝入過多的熱量和果糖。如果真的想要喝果汁，她分享可以DIY「綠拿鐵」，加入大量蔬菜和適量堅果打成汁、且不要濾渣，能增加纖維、維生素和礦物質、甚至是好油脂的攝取，是不錯的選擇。

▼綠拿鐵怎麼製作？醫師一張圖教會你。（圖／公關提供）

▲▼醫親吐「不推喝果汁」3原因！　偏酸的糖量超驚人。（圖／公關提供）

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

關鍵字： 飲食健康 營養價值 維生素 纖維 糖量 吳榛槿醫師 飽足感 礦物質 綠拿鐵

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

免費流感疫苗1／1開放全民接種！台大醫示警疫情：重症死亡恐再攀

長照司伏地挺身不算霸凌！次長還原過程：同仁自述有健身、非體罰

蔣萬安閃到腰！醫示警天冷更容易發生　40歲後脊椎退化拉傷風險增

醫曝「不推喝果汁」3原因！　偏酸的糖量超驚人

譚艾珍也被詐騙！精神醫揭長輩最常遭騙時機　3件事一定要先做

激冷9度！醫示警「洗澡2細節」防猝死　別急著脫衣服

冬至吃湯圓不易消化！中醫建議加入「4食材」可解　還能補養氣血

吃「糖精」會致癌？歐洲曝研究結果：建議可放寬攝取量

「心流」境界太深！精力管理師曝「最佳狀態」方法：CP值更高

台式麵包不是「麵包」　醫生喊別當三餐吃：嚴重恐脂肪肝、糖尿病

讀者迴響

回到最上面