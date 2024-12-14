醫曝「不推喝果汁」3原因！　偏酸的糖量超驚人

▲你也愛以果汁取代吃水果嗎？（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在忙碌的現代社會中，許多人求方便會以喝果汁取代吃水果，以補足一天所需的營養。不過你知道「醫生和營養師都不推薦果汁」嗎？小宙初日診所減重專科醫師吳榛槿點出3原因，指出果汁因濾渣，使得纖維和營養素減少；再者，還含有高濃度果糖，增加罹患三高風險；另也要注意少了纖維，飽腹感比較低。她推薦若要喝，可DIY綠拿鐵更好。

醫師吳榛槿在YouTube頻道《初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit》拍攝短影音衛教，內容提到，果汁在製作過程中會濾掉大部分的纖維，而其中的維生素與抗氧化劑等營養成分，會因為增加接觸空氣的面積和時間，被減少與破壞。

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▲果汁的飽足感低，且會攝入過多的糖，對健康造成負面影響。（示意圖／LibreStock網站）

其次，水果本身含有果糖，若要打成果汁就需要大量的水果。吳榛槿說，若是市售的果汁還會額外加入蔗糖或蜂蜜等精緻糖，高果糖糖漿的攝取會影響人體代謝。果糖在肝臟代謝的過程中會轉化為脂肪，長期攝取可能引發脂肪肝、內臟脂肪堆積，如此一來會誘發胰島素阻抗，進而提升罹患三高，如第二型糖尿病、高血壓與高血脂的風險。

吳榛槿也提醒，其中「酸類的果汁」更要注意，要維持酸甜好滋味，其實需要添加的糖量可是非常驚人的，會對健康產生負面影響。

最後，吳榛槿提到，與吃整顆水果相比，果汁少了纖維，因此比較不容易有飽足感，無意中會攝入過多的熱量和果糖。如果真的想要喝果汁，她分享可以DIY「綠拿鐵」，加入大量蔬菜和適量堅果打成汁、且不要濾渣，能增加纖維、維生素和礦物質、甚至是好油脂的攝取，是不錯的選擇。

▼綠拿鐵怎麼製作？醫師一張圖教會你。（圖／公關提供）