別再用保鮮膜包肉保存！「改用1物」避免色澤風味改變

▲鋁箔紙不但可以用來保存熟食，也可以保存生鮮。（示意圖／Pixabay）

圖／常春月刊

許多人在冷凍保存購買的食材時，習慣用保鮮膜包裹，例如：冷凍保存肉類時，大多數人可能會使用保鮮膜，但你知道嗎？用鋁箔紙不僅可以替代保鮮膜，還有許多優點。

使用鋁箔紙冷凍保存的優點？

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根據日本grape網站指出，用鋁箔紙保存冷凍肉類，有以下幾個好處：

1、加快冷凍與解凍的速度。

2、有效防止冷凍燒傷。

加快冷凍與解凍速度的原因在於鋁箔紙的高熱傳導性。在冷凍時，與保鮮膜相比，用鋁箔紙包裹的肉類溫度下降得更快；在解凍時，溫度上升也較迅速。

至於防止冷凍燒傷的效果，則是由於鋁箔紙的高遮蔽性；遮蔽性是指其難以透過氧氣、水蒸氣及其他氣體的特性。

預防冷凍燒傷的小技巧

冷凍燒傷是指冷凍保存的食品表面因乾燥而變色或質地改變的現象。冷凍燒傷的原因主要包括：

1、食品內水分蒸發

食品表面的水分在冷凍庫中經升華（固態直接變為氣態）而流失，導致表面乾燥，呈現如「燒焦」般的外觀。如果水分蒸發持續，冷凍食品表面可能出現乾燥的質感或白色斑點。

2、氧化作用加劇

食品表面接觸冷凍庫內的空氣，即使溫度低，也可能因氧氣作用發生氧化，導致色澤與風味改變。特別是肉類和魚類，脂肪會因氧化而劣化，進一步影響風味。

3、保存方法不當

如果食品沒有充分密封，與空氣接觸的情況下更容易發生冷凍燒傷。

基於以上原因，冷凍燒傷的主要成因是水分蒸發與氧化。若袋子密封不嚴，空氣容易進入，冷凍燒傷便會更加嚴重。可能有人認為鋁箔紙無法緊密包裹食品，但透過正確的包法，可以大大提高密封性，例如：冷凍肉類時，先將鋁箔紙對折緊貼肉類，然後將三邊折起，即可達到良好的密封效果。這樣可以有效防止水分蒸發與氧化。這種包法因形似「コ」，被稱為「コ字包法」，是提升密封性的一種推薦方式。

解凍時的注意事項？

需要提醒的是，鋁箔紙不能用於微波爐，因此若使用微波爐加熱，請務必先移除鋁箔紙。此外，避免將冷凍肉類置於常溫下解凍，因為這樣可能導致食物中毒菌的增生。

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