「7類癌症」單基因檢測納給付！約1萬名癌症患者受惠

▲健保署12月起新增修訂30項醫療服務診療項目納入給付。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

中央健康保險署自113年12月1日起新增修訂30項醫療服務診療項目納入給付，包括7類癌症單基因檢測、「B型肝炎病毒核心相關抗原（HBcrAg）合併表面抗原（HBsAg）定量檢驗」及用於治療主動脈瓣膜疾病的「尾崎式手術（Ozaki procedure）」等，預估一年約6.6萬人受惠。

健保署專委陳依婕表示，繼本（113）年5月新增12種癌症的次世代基因定序（NGS）檢測，再新增7類癌症的單基因檢測，輔助臨床醫師為病人制定個人化的治療方案，預估每年再嘉惠約1萬名癌症病人，挹注約1億點。

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陳依婕進一步指出，考量B型肝炎停藥後的高復發率為一大臨床挑戰，透過新增給付HBcrAg檢測能評估肝細胞內的cccDNA活性，提供臨床判斷停藥的重要依據，降低停藥後猛爆性肝炎及相關併發症風險，預估每年3.4萬人受惠。

另外，攝護腺癌為國人癌症死亡排名第五位，為輔助提升攝護腺癌診斷準確度，新增給付「二胺基酸攝護腺特異抗原前驅物（p2PSA）檢測」，用於區分良性攝護腺疾病與攝護腺特異抗原（PSA）濃度處於灰色地帶的攝護腺癌病人，避免不必要的手術切片，減少併發症的風險，預估每年1.9萬人受惠。

而針對主動脈瓣膜疾病的患者，新增「尾崎式手術」（主動脈瓣之自體/人工心包膜新瓣葉重建手術）給付，相較於傳統治療方式，手術時間短、再手術率低，為18歲以下符合適應症病童提供創新且更安全的治療選擇，預估每年13人受惠，挹注5百萬點。

