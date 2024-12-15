好多人生病！　醫揭2大類患者

▲進入冬天，許多民眾外出仍維持戴口罩的習慣。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



記者陳俊宏／綜合報導

進入冬天，好多人生病！耳鼻喉科醫師張弘提醒，12月開始，上呼吸道疫情升溫，加上腸病毒也來攪局，診所相當忙碌，好多小朋友停課，家長很辛苦。

張弘近日在臉書說，腸病毒患者大部分為輕症，5歲以下重症風險相對較高，需多留意是否有以下重症跡象：

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1、抽筋



2、持續嘔吐



3、呼吸急促



4、嗜睡

張弘表示，腸病毒透過腸胃道：糞口、食物／水污染，以及呼吸道傳染：飛沫，酒精乾洗手消滅病毒效果不佳，建議使用肥皂確實濕洗手喔。

疾管署原本預期腸病毒疫情會在12月中旬達到高峰，單周就診恐上看3萬人次。疾管署副署長曾淑慧指出，目前觀察疫情在兩周前達到最高峰，高峰比預期要提前，不過單周2.7萬人次就醫仍是10年來最高點，後續預估明年1月中下旬疫情可以脫離流行。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。