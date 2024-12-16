兄弟飯店遭抓2衛生缺失！北市衛生局：未改善最重罰2億

▲攪拌機外觀生鏽不潔。（圖／北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北兄弟飯店爆發民眾用完餐後，陸續出現上吐下瀉等疑似食物中毒症狀。台北市衛生局今公布稽查結果，現場查有「冰箱食材未覆蓋」及「攪拌機外觀生鏽」等衛生缺失，已責令業者於12月23日前改善完成，期屆複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項，及同法第44條處6萬到2億元以下罰鍰。

有民眾投訴，11日到台北兄弟飯店「梅花廳」聚餐，隔天6歲兒子開始狂吐、腹瀉持續到天亮，13日緊急就診，醫師判斷為食物感染；詢問當天同行友人，才發現用餐5人全都上吐下瀉、全身痠痛，矛頭遂指向兄弟飯店。該民眾表示，更氣憤的是事後致電兄弟飯店，電話那頭只說「主管不在，稍後回覆。」覺得食安問題被冷處理，氣得向衛生局投訴。

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▲冰箱食材未覆蓋。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，今日派員前往針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生進行稽查，經查現場有冰箱食材未覆蓋及攪拌機外觀生鏽等衛生缺失事項，已責令業者於12月23日前改善完成，期屆複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項，及同法第44條處6萬到2億元以下罰鍰。

另業者表示，當日計有635人至該（梅花）廳用餐，目前僅一組客人，計5人反應用餐後不適，已於12月13日與客人商討後續賠償事宜，如雙方對協商事宜不滿意，可撥打「1950」全國性消費者服務專線，也可至行政院消費者保護會線上申請消費爭議或親洽北市政府消費者服務中心辦理。