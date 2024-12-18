營養師強推「10種驅寒食物」　羊肉、地瓜入列

▲紅棗茶。（圖／ETtoday資料照）

文／常春月刊

總是手腳冰冷，身體寒意好重！尤其是女生，手就跟冰棒一樣，放在口袋裡還是冰冰冷冷。營養師李婉萍指出，冰冷原因除了體質虛寒、血液循環差、營養不均衡也是一大主因。同時也整理一些推薦冬天裡可以安心吃的食物，讓身體在這個冬季體內溫暖驅寒，重點是手腳不再冷吱吱：

1、山藥：是冬天的理想之選。這種根莖類食物含膳食纖維、維生素B群等營養成分，更是高鉀食材，能夠補充身體所需營養並提供持久的能量，有助於保暖！

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2、生薑：中的辛辣成分「薑辣素」，以及加熱薑辣素產生的「薑烯酚」，具有活化新陳代謝、提高體溫的效果，能幫助血液更容易被輸送到身體，有助於保持身體溫暖，還能增強免疫系統和促進血液循環。

3、羊肉：有豐富的營養成分，其熱量、脂肪比同份量的豬牛肉少，還含有蛋白質、維生素B群、鋅、鐵、鈣，在冬天容易攝取過多熱量的期間，食用羊肉可控制體重，也可以達到禦寒暖身效果。

4、紅棗：是屬於能讓身體發熱的食物，其中含有鐵質，可以促進血液循環，緩解手腳冰冷，也可以幫助補氣補血。

5、韭菜：也是冬季的暖身食材，除了含有豐富的胡蘿蔔素、維生素B2，冬季食用可以驅寒暖身，助於促進血液循環，讓身體保持溫暖！

6、肉桂：成分中含有「肉桂醛」，其功能有助於提高身體溫度，促進代謝，對抵抗寒風相當有幫助。如果您在享受咖啡或品嚐甜點的時候，灑一些肉桂粉不僅能提升風味，也具有溫暖效果的，或是加入熱紅酒中也能幫助你在冬天裡禦寒。

7、黑芝麻：含有豐富的鐵質、鈣質、鎂、鋅、維生素E等營養素，對人體有補血、補腎、潤腸、抗氧化、等功效。冬天來一杯黑芝麻飲品，可以暖暖身子。

8、地瓜：不只是高纖的好澱粉食物，而且含有高鉀，具有調節血壓的作用。冬天的血壓往往比較高，所以吃地瓜可以幫助調節血壓保持健康。

9、南瓜：營養成分全面、價值非常高，冬天吃南瓜可以暖身、防感冒，還能促進消化，改善腸胃問題。不管是做成粥或是湯都是暖身禦寒的好食物。

10、桂圓：富含鐵、鉀、鋅、葡萄糖、蛋白質及多種維生素，可以補血、益脾、活絡氣血及改善手腳冰冷。

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