痛風發作超過6成和「喝啤酒」有關　醫示警「2大飲食地雷」

▲中醫師提醒痛風飲食有特別禁忌。（圖／馬光中醫提供）

記者趙于婷／台北報導

冬天氣溫驟降，飲食不控制小心「痛風」找上門！根據統計發現，有一半的痛風病人，發作前飲用過啤酒（占60%），其次為海產（18%）、內臟食物（14%），也可能因藥物、疲勞、或感染等誘發。醫師提醒，飲食上要注意兩大重點，包括「避免飲用酒精及含果糖飲料」、「避免食用過多高嘌呤或高脂肪類食物」。

中醫師孫毓臨指出，痛風發生與血液中尿酸濃度過高有極大關聯，尿酸是嘌呤（俗稱普林）在人體分解代謝後的產物，藉由尿液排出體外，若是攝取過多富含嘌呤食物，或是尿酸經由腎臟排泄到尿中的過程中受阻，就會導致血中尿酸濃度過高，當血中尿酸濃度超出飽和度，就可能於人體關節處沉澱，形成尿酸結晶。

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孫毓臨說，這些結晶（尿酸石）屬於人體異物，會觸發白血球免疫反應，在免疫細胞攻擊下導致急性發炎，關節處出現紅、腫、熱、痛，甚至會伴隨畏寒、發燒，就是急性痛風。

當急性痛風發作，最常見的發作部位是大腳趾第一個關節，或手、足其他關節處，這一種急性痛風表現通常兩周內會自然消退，可能一年發生數次，或數年發生一次。

孫毓臨說，痛風發作初期，關節開始出現紅腫熱痛時，證型多屬濕熱痹阻經脈熱痹，熱痺是指風溼熱壅阻於經絡或因臟腑失衡，導致內有痰濕蘊熱，氣血瘀阻，引起肢體關節處出現紅腫痛、屈伸不利等症狀，一般會先給予「清熱解毒」、「利濕通淋」中藥，緩解發炎症狀和增加尿酸排出，輔以針灸，選擇能促進體內濕熱代謝穴位（如脾經、腎經等），針刺局部促進血液循環。

以中醫角度而言，高嘌呤食物多屬肥甘厚味，容易引起脾胃功能負擔，消化功能受到影響，造成這些食物殘渣化為濕濁瘀阻於體內流注於關節，整體氣、血、津液循環受到影響，進而影響到其他臟腑，當腎臟回收水分與排濁功能變差，血中尿酸就容易升高。

孫毓臨提醒，痛風或高尿酸血症的人，經常合併有代謝症候群（高血壓、高血糖、高血脂）、腎臟疾病、心血管疾病，因此宜維持標準體重、規律運動以改善循環、強健心血管功能，並定期追蹤血液生化數值。另研究顯示水分不足時可能誘發痛風發作，經適當和適量的補充水分後3到4天，血尿酸值常可回復到正常值，因此建議每日飲水2000毫升以上，幫助身體排泄尿酸。

孫毓臨建議痛風患者避免飲酒及含果糖飲料，這兩者會在體內代謝為乳酸，影響尿酸排泄，並加速尿酸形成，尤其是啤酒最容易導致痛風發作；同時避免食用過多高嘌呤、高脂肪類食物，因高脂肪食物會抑制尿酸排泄，急性痛風發作期尤要避免大量食用。