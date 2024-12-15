台北馬拉松不只遇寒流！醫示警「1風險」：連吸80小時高度空污

▲2024台北馬拉松今開跑，醫師提醒注意空污。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

2024台北馬拉松今清晨開跑，除了恰巧遇到寒流之外，空氣品質也是一大問題。台北市立聯合醫院胸腔內科醫師蘇一峰指出，北部空氣污染大爆炸是平常的4、5倍，4小時空氣污染路跑，恐等於連續吸入80小時的高度空氣污染。

氣象署表示，今天大陸冷氣團影響，西半部及東北部整天偏冷，低溫普遍約11至14度，花東地區低溫約14至16度，白天最高溫北部及東北部僅15到17度，其他地區早晚冷，白天較溫暖，花東高溫19至22度，中南部21至23度。

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今年台北馬拉松將有近萬名跑者參與，蘇一峰在臉書提到，北部空氣污染大爆炸是平常的4、5倍，台北路跑參加者自己要小心，因為激烈運動時的呼吸量是平常的20倍，4小時空氣污染路跑，恐等於連續吸入80小時的高度空氣污染。他也提醒，心肺慢性病者跑到一半不舒服要小心。

另外，恰巧今日遇到寒流，國健署也提醒，到戶外運動的民眾建議遵守「保暖、熱身、補水、運動時間調整」4大原則，儘管是寒冷天氣，身體仍會流失水分，身體水分不足，可能導致血液過於黏稠，流動性不佳，造成風險，運動時要適時補充溫熱開水，分多次、慢慢喝，以避免胃脹等不適情形。

另戶外活動中，建議每15分鐘飲用200～300毫升溫水；若活動超過1小時且有明顯的喘與流汗，則需補充碳水化合物及電解質，避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分飲料。