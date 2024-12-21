他照大腸鏡「驚見滲血ing」　醫曝病因：不是痔瘡癌症

▲阿伯的直腸有一處正在出血（紅圈處）。（圖片經變色處理／醫師張靖授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

當發現糞便中有血，不禁讓人擔憂是痔瘡、甚至是癌症的可能。一名72歲阿伯因時不時排血便而求診，主訴除了便秘外沒有其他症狀，曾因攝護腺問題接受放射線治療。為求慎重，醫師安排大腸鏡檢查，所幸整段大腸皆無發現惡性腫瘤，不過卻驚見直腸有一處正在滲血，血跡範圍佔據畫面，抽絲剝繭後確診為「放射線直腸炎」。

胃腸肝膽專科醫師張靖在粉專衛教指出，阿伯除了便秘外，沒有腹痛、食慾變差、體重減輕等症狀，因已數年沒照大腸鏡，內心有些不安，於是安排檢查。就在靠近肛門口附近的直腸，發現脆弱的黏膜與微血管增生，為典型的「放射線直腸炎」，這種發炎經常有滲血的可能，尤其是當糞便太硬而摩擦到時，也難怪患者近期會有血便的困擾。

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張靖說明，「放射線直腸炎」來自攝護腺、膀胱、子宮頸和卵巢等骨盆腔器官，因癌症緣故，在長期接受放射線治療後所產生的併發症。他進一步解釋，因在放射線治療過程中，除了將腫瘤細胞消除外，於附近的直腸黏膜也可能遭受波及，導致微血管擴張與增生，而此時太硬的糞便摩擦到此處的黏膜，就可能出血。

▲阿伯時不時排出血便，確診「放射線直腸炎」。（示意圖／記者林緯平攝）

張靖根據統計表示，有高達30%曾接受骨盆腔器官放射線治療的患者，遭受放射線直腸炎所苦，而除了血便外，可能還會出現腹瀉、裡急後重、糞便黏液等症狀產生。其診斷需要透過大腸鏡先排除其他原因造成的發炎與血便，尤其是惡性腫瘤，再加上病史有接受過放射線的治療，才能確認為放射線直腸炎。

張靖說，血便原因千奇百種，大多是良性的腸道問題所引起，如痔瘡、肛裂、發炎、潰瘍等，少部分則為惡性腫瘤所誘發。當下除了替阿伯找出血便原因以解除他內心的不安外，也協助改善他的便秘狀況，以降低未來再出血的風險。