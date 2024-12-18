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雞蛋盒從哪一側打開才對？　生活達人示範讓人開眼界

▲▼家樂福雞蛋。（圖／業者提供）

文／常春月刊

從超市買回來的雞蛋，開封後連盒一起放入冰箱，經常會遇到蓋子鬆開的情況，令人感到煩惱。對此，日本媒體grape報導提及，在Instagram上分享各種生活妙招的用戶「Bom（@bom_kosodate_lifehack）」針對這種不便，提出了解決方法。

雞蛋盒這樣開　讓蓋子穩穩地蓋好

根據Bom的說法，想要讓雞蛋盒整齊地收納在冰箱裡，需要掌握一個小技巧。如果像平常那樣從膠帶固定的一側打開，蓋子就會無法緊閉。這樣一來，蓋子會敞開，導致「撞到旁邊的物品」或「每次取蛋時都需要移開壓住蓋子的重物」等問題，增加了生活中的小煩惱。

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為了解決這些困擾，建議在開封時，「用剪刀剪開膠帶相反的一側」。與從膠帶一側打開不同，這樣可以讓蓋子穩穩地蓋好。不僅能避免與其他物品相撞，也不需要再額外壓重物固定，還能讓冰箱內部看起來更加整潔。

雞蛋最好直接用原包裝保存

通常家用冰箱中都有專用的雞蛋存放位置。許多人習慣將買回來的雞蛋從原包裝盒中取出，放入冰箱的雞蛋槽中。然而，根據Bom的說法，直接使用購買時的包裝盒保存雞蛋才是正確的方法。如果將雞蛋取出放入專用槽中，可能會導致蛋殼表面沾染沙門氏菌等細菌。

因此，為了確保雞蛋在食用前的安全性，建議將蛋盒連蓋一起直接放入冰箱保存，直到吃完為止。

蛋盒存放的另一個妙招 　保持冰箱內的整潔

有些雞蛋盒的膠帶相反側設有壓線，這種情況下無需使用剪刀，只要順著壓線撕開即可。不僅操作簡單，也更方便保持冰箱內的整潔。

對於Bom分享的妙招，許多關注者紛紛留言表示：「太厲害了」「試著剪開後，效果很好」。此外，也有不少人對於「直接用原包裝保存雞蛋」的建議表示認同。


延伸閱讀：
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關鍵字： 常春月刊 雞蛋

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