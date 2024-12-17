全台200萬人有氣喘！醫示警「3大常見症狀」：很多疏於診斷

▲醫師提醒，有不少氣喘疏於診斷，要留意咳嗽、喘都是前兆。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

「氣喘」是全球最常見的慢性呼吸道疾病之一，台灣盛行率約10%到12%，估計全台有200萬人飽受氣喘困擾，但其中卻有很多疏於診斷。醫師指出，包括「長期咳嗽、胸悶、喘」都是氣喘前兆，值得注意的是，氣喘患者中有近5成控制不佳，其中有1成患者可能面臨死亡風險。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，氣喘無法根治，加上受患者個人習慣、環境中的氣候變化、工業污染等影響，都可能誘發氣喘進一步惡化，根據統計，台灣嚴重型氣喘患者雖僅佔氣喘人口的3%~10%，但疾病引發的住院和死亡風險更高。

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陳育民說，台灣目前仍有近5成患者的氣喘控制不佳，常見症狀包括呼吸急促、喘息、胸悶和咳嗽等症狀，如果無法透過治療穩定，就可能引發惡化，增加住院風險，其中更有1成可能面臨死亡風險。

▲健保署今年6月已通過新型生物製劑給付。（圖／記者趙于婷攝）

健保署署長石崇良指出，傳統上治療氣喘多使用類固醇和支氣管擴張劑，隨著科技進步，氣管治療越來越精準化，除了傳統藥物，還有生物製劑可用，近幾年也提供給付，今年6月已經通過新型生物製劑給付，各型氣喘都能夠使用。

台中榮總胸腔內科主治醫師傅彬貴分享一名臨床案例，劉小姐日常只爬二樓樓梯，就會覺得氣喘吁吁，新冠疫情期間，因呼吸道阻塞，出現嚴重呼吸困難和血壓升高，緊急送到醫院治療，經過生物製劑治療後，病情控制穩定，肺功能也從之前的40%提升到了79%，甚至還可以進行中強度運動。

台灣胸腔暨重症加護醫學會副主任林鴻銓醫師提醒，嚴重型氣喘患者若無法穩定控制病情，不僅可能引發呼吸急促，嚴重更可能引發昏迷、意識混亂、胸腔靜息等狀態，有需求的患者可和醫師討論，選擇合適的藥物治療。