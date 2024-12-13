喝豆漿不只防腦中風、糖尿病　營養師推「6搭配」更好

▲喝豆漿好處多。（圖／Pixabay）

文／常春月刊

早上起床，來一杯香濃豆漿，是許多人心中的健康的標配！喝豆漿健康又飽足，但你知道喝豆漿有哪些益處嗎？以及豆漿的各種花式喝法？

大豆異黃酮、大豆蛋白作用多 喝豆漿4大好處

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營養師高敏敏指出，豆漿中的植物固醇可以降低膽固醇，預防心血管疾病，所以家族有這種遺傳史的人就很適合多喝豆漿來保養。而黃豆裡面的大豆異黃酮，能維護心血管健康、預防骨質疏鬆，並具有抑制癌症的能力；大豆蛋白則能夠增加飽足感、穩定血糖，是非常好的飲控小幫手。

1、預防腦中風

豆漿中的卵磷脂與大豆異黃酮是血管的「守護者」 能維持血管彈性，減少血栓形成的風險，對預防腦中風很有效果。

2、預防高血壓

豆漿含有鉀和鎂，可以幫助調節血壓，減少心血管負擔，讓身體輕鬆應對壓力。

3、預防糖尿病

豆漿的低升糖指數讓血糖不易快速上升，加上膳食纖維能促進腸道健康與血糖穩定，是糖尿病患者的良好選擇。

4、幫助瘦身

豆漿含有豐富的植物蛋白與膳食纖維，能增強飽足感，減少暴飲暴食的慾望，還能促進代謝，是非常好的飲控幫手。

豆漿這樣搭 不只好喝還更健康

每天一杯豆漿，可能已經是多數人的固定行程，但喝久了，偶爾也會想換換口味，對此，高敏敏分享私藏食譜：

1、薑黃+豆漿：抗發炎、抗癌症、抗老化

薑黃有助於增強免疫力、促進消化。

2、香蕉+豆漿：低熱量、高飽足、甩肉神器

香蕉富含鉀有助於平衡電解質，快速補充能量。

3、山藥+豆漿：補脾養胃、滋陰補腎

山藥有助於促進腸胃健康、提升免疫力，並改善皮膚狀況。

4、銀耳+蓮子+豆漿：排毒、淨化血管、恢復肌膚彈性

銀耳被稱為「植物燕窩」，含有豐富的膠質，滋潤肌膚、改善乾燥；搭配蓮子還能養心安神，強化脾胃功能。

5、地瓜+綠豆+豆漿：清熱解毒、幫助排便順暢

地瓜含豐富的膳食纖維，幫助腸道蠕動，促進排便；搭配綠豆具有消暑與保護肝臟的功效。

6、香蕉+草莓+豆漿： 抗老、排毒、美白養顏

草莓含豐富的維生素C與抗氧化劑，有助於提升免疫力，美白肌膚。

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