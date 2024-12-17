人妻幫洗澡！神手一掏「摸出睪丸癌」　老公確診卻笑了

▲張男摔倒骨折，意外發現自己罹患睪丸癌。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台中一名58歲張男日前因修剪家中庭院大樹不小心摔落，導致鎖骨骨折、右手活動因而受限，洗澡只能麻煩妻子幫忙，就在某次清洗的過程中，妻子神手一掏，驚覺他「雙側睪丸大小明顯不同」，且還在右側摸到硬塊，不敢掉以輕心，立即督促他到院檢查，果真為睪丸腫瘤，確診「第一期精細胞癌」，經醫師迅速安排手術切除，目前已經康復。

豐原醫院指出，男子當時一聽到自己雙側睪丸大小不同，還自嘲，「可能是運氣不好摔到兩邊不對稱了！」不過，妻子不敢輕忽，緊急帶他求診。經泌尿科主任林德祺醫師詳細檢查後，發現患者右側睪丸腫大且內部有硬塊，進一步的影像與血液檢查顯示，他恐患有睪丸腫瘤。隨後迅速安排手術切除腫瘤，並進行病理檢查，確診為第一期精細胞癌。

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▲當發覺睪丸變大或有無痛硬塊，應提高警覺。（示意圖／視覺中國）

林德祺說明，精細胞癌是睪丸腫瘤中相對預後良好的類型，尤其在早期發現的情況下，經過手術幾乎能夠痊癒。他也忍不住笑稱，「張先生這一摔可不是普通的倒楣，是上天的安排！如果不是因為修剪樹木，他的腫瘤可能還會被隱藏很久。」並提醒男性們應定期自我檢查睪丸，有任何異常變化應及時就醫。

張男術後已經康復，並成為家人與鄰居間的「健康警察」。他笑著說，「跌下樹雖然痛，但也算值了！大家平時也要多注意自己的身體變化，這次要不是我老婆幫我洗澡，我可能還在傻傻地跟腫瘤同居！」

泌尿科醫師施冠偉曾在粉專發文衛教，15到35歲男性為睪丸癌好發的高危險族群，因此透過定時的「自我觸摸」可盡早發現睪丸異常，自我檢查可在淋浴時進行，溫水可讓陰囊放鬆，更容易觸摸到是否有硬塊存在。

施冠偉表示，正常的睪丸摸起來是彈性飽滿的，約3到5公分，按下去會微微凹陷，但當發覺蛋蛋外觀明顯腫大，常常呈現單邊腫脹，觸感圓而光澤有彈性，用燈光照會透光，就得小心是「陰囊積水」；而「疝氣」視覺上會覺得鼠蹊部左側或右側腫大，部分患者的腫塊可能會延伸至陰囊部位。

施冠偉接著說，睪丸「靜脈曲張」會呈現上端一顆顆的觸感，像是有很多小蚯蚓在袋子裡的感覺；若發生「睪丸扭轉或發炎」則是摸起來硬硬的會痛，會出現悶痛感；如果不幸罹患「睪丸癌」，摸起來雖有硬塊但不會痛。