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冬季泡湯注意高血壓　醫提醒「4要點」：水溫勿超過41度

▲▼公共澡堂,溫泉,泡湯,三溫暖。（示意圖／CFP）

▲醫師提醒，冬季泡湯當心高血壓誘發嚴重疾病。（示意圖／CFP）

文／中央社

全台冷成凍番薯，正是泡湯好時節，醫師提醒，冬季泡湯當心無聲殺手高血壓，但只要血壓有好好控制在理想範圍，牢記不過熱、不過久等4項重點，高血壓患者可健康享受泡湯樂趣。

今明氣溫緩慢回升，18、19日冷空氣南下再轉冷；21至23日又有強冷空氣，專家估有機率挑戰入冬以來最強。聯安診所心臟血管內科主任施奕仲今天透過新聞稿提醒，冬天溫度轉換會使血管緊縮或擴張，對於罹患高血壓者，應時時測量血壓、心跳，控管血壓變化，以免誘發嚴重疾病。

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施奕仲提到，未能好好控制血壓的高血壓患者禁止泡湯。當身體受到低溫刺激，血管收縮，血壓會生理性上升後，接觸溫泉的高溫後，血管會擴張，造成血壓下降。高血壓患者血壓變化太過劇烈，嚴重可能突感暈眩、倒地受傷，甚至直接誘發心臟病發作。

事實上，不是被診斷高血壓後就與泡湯從此絕緣，施奕仲說，如果血壓有好好控制在理想範圍內，高血壓患者一樣可以享受泡湯，但務必記住4項保命重點，第1點是以緩和的方式讓身體漸漸適應溫度，起身、入池盡量緩慢。

第2點為不泡過熱的溫泉水，以38℃為宜，最高不應超過41℃；第3點是泡湯5至10分鐘即慢慢起身，最長不可泡超過15分鐘，起身時注意自身保暖；第4點是泡湯避免冷熱池快速交替。施奕仲提醒，泡湯就和運動一樣，應量力而為，別因泡湯太舒服，忽略身體不適警訊。

施奕仲說，高血壓大部分是無症狀的，若不量血壓，可能無從知曉，因此被稱為「無聲的殺手」，民眾平時應有定期量血壓習慣，初期高血壓者應盡早開始調整飲食、運動、生活型態，避免血壓持續上升，甚至有機會翻轉數據，血壓穩定是長壽的關鍵之一。

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