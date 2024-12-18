天冷爽嗑鍋他「肛門爆血」以為腸胃問題　就醫驚見內痔腫脹如桑椹

▲麻辣鍋跟火鍋是許多人冬天最愛吃食物。（圖／示意圖／資料照）

記者洪巧藍／台北報導

天冷吃鍋暖身還是要注意自身狀況！一名40歲男性吃完火鍋後肛門突然嚴重出血，一度擔心是腸胃或其他問題，就醫檢查才發現是飲食上火，他本身就有痔瘡問題，高脂高熱量加上辛辣刺激的鍋物，導致內痔嚴重腫脹脫垂而破裂出血，腫脹程度看起來就像一串串桑椹。

收治個案的顧家醫療中山分院大腸直腸外科主治醫師陳信宏指出，吃鍋本身並不會直接導致痔瘡，但對於本身就有痔瘡問題的人來說，吃鍋容易上火，造成腸胃道負擔，如果水又喝得不夠多，就容易便秘，進而加重痔瘡症狀。 現代人痔瘡形成的主要原因多為久坐久站，加上冬天活動量減少，飲食習慣改變，都會讓痔瘡發作的比例提高。

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這名男性患者過去習慣自行到藥局買藥，也曾到其他診所治療過幾次，這次吃完火鍋後上廁所時，突然出現嚴重爆血，讓他嚇了一跳，擔心是其他疾病，趕緊就醫檢查。檢查後發現是火氣太大引發內痔腫脹及出血，由於該名患者外痔表現不明顯，主要是內痔問題，嚴重程度約介於二到三級之間。內痔的嚴重程度通常分為四級：

一級：稍微紅腫。

二級：會稍微脫垂，但通常消腫後會自己縮回去。

三級：脫垂會掉出來，需要用手推回去。

四級：痔瘡已嚴重脫垂在肛門外，即使用手也無法推回去。

後續個案採用微創雷射痔瘡消融手術，利用雷射的熱能將痔瘡的血管閉合，讓周圍組織逐漸攣縮，優點是手術過程幾乎沒有傷口，術後也沒有傳統手術那種疼痛的感覺。

陳信宏提醒，痔瘡不嚴重的話，其實不一定需要擦藥，可以嘗試較保守的治療方式，例如多喝水、多吃蔬菜、多運動及避免久坐久站。

另外，許多民眾遇到排便出血時，容易自行研判為痔瘡，就到藥局買藥來擦，但肛門出血的原因很多，包括痔瘡、膿瘍、肛裂，甚至癌症都有可能。 此外大部分的軟膏或塞劑都含有類固醇，長期使用可能會造成肛門周圍皮膚組織受損。

陳信宏分享，他就曾遇患者本身痔瘡問題並不嚴重，卻因為習慣自行買藥擦拭，導致肛門周圍的皮膚組織受損。即使自行買藥擦拭，如果使用超過兩週仍未改善，就應該尋求醫師協助，以免延誤最佳治療時機。

▲大腸直腸外科主治醫師陳信宏。（圖／顧家醫療提供）