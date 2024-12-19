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男人一生「射4000發就沒了」？　醫曝取決4關鍵：太頻繁

衛生紙。（圖／記者陳俊宏攝）

▲有網友驚慌發問，「精液尻4000發就沒了？」（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

網路上曾瘋傳「男生一生只能射精4000次」、「一生的射精量只能裝滿6瓶可樂」。很多人因此擔心現在打太多，以後沒辦法生小孩，真的這麼可怕？泌尿科醫師戴槐青在粉專發文澄清，男生一輩子的射精量沒有固定限制，其取決於年齡、健康狀況、性活動頻率與個人體質等因素。

不少男網友擔心「精子會射光」。對此，戴槐青醫師說明，隨著年齡增長，男性的射精量與精子品質可能產生變化，一般年輕男性具有較高的精液量與精子活力。然而，隨著老化，這些數據可能逐漸下降，不過即使是老年男性，仍可產生足夠的精液進行射精。

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此外，戴槐青說，健康的生活方式也有助於維持良好的射精功能，包括均衡飲食、規律運動和避免吸菸及酗酒；而若本身存在某些健康問題，如糖尿病、心血管疾病，則可能影響射精能力和精液品質。

「過於頻繁的性生活，可能會導致短期內射精量減少。」戴槐青直言。但他也說，身體通常會在經過短時間內恢復，適度的性活動還是有助於維持生殖系統的健康。射精量有人天生量多，也有人天生就比較少，他表示，精液量會因個人體質而有所差異。

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