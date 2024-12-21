潤肺、抗衰老護眼！醫教你「枸杞」養生：4種體質吃法不同

▲枸杞能滋補肝腎、潤肺止咳、抗衰老護眼。（圖／食力提供）

文／陳勇利

冬天是養生進補的最佳時機。中醫認為冬季屬「藏」，此時養肝補腎、平衡陰陽能為來年健康打好基礎。枸杞以潤肺、滋陰、補腎著稱，是冬季保健的明星。從中醫到現代科學，枸杞不僅能抗氧化、延緩老化，還可搭配花草或中藥調理體質，改善因乾冷氣候引起的健康問題。

多年的中醫經驗、阿利博士深刻感受，枸杞不僅是一味藥材，更是簡單易得的日常養生夥伴。以下將介紹枸杞在冬季養生的應用及針對不同體質的搭配，助您輕鬆保健。

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冬季養生應先重視肺

冬季乾冷易傷肺，中醫認為肺為「嬌臟」，需滋陰潤燥以抵禦寒邪侵襲。枸杞歸肺經，具潤肺止咳、滋陰補氣之效，能改善乾咳少痰、喉嚨乾癢等不適。《本草綱目》記載枸杞「潤肺明目，養血安神」，特別適合視力負擔大的現代人，也可增強免疫力，預防呼吸道疾病。

現代科學證實，枸杞富含枸杞多糖、胡蘿蔔素，能抗氧化、延緩老化，並保護視力、緩解眼部疲勞。同時，枸杞可調節血糖與血脂，促進心血管健康，是冬季養肺護眼及全方位保健的理想選擇。

枸杞性平味甘該怎麼選？

枸杞性平味甘，歸肝、腎、肺經，能滋補肝腎、潤肺止咳、抗衰老護眼。適合改善眼睛乾澀、腰膝酸軟、喉嚨乾癢等症狀。

挑選枸杞應選顆粒飽滿、色澤橙紅、不黏手的品種，輕捏有韌性、不碎裂，浸泡後湯色微黃且無刺鼻化學味。

依體質搭配其他藥材讓養生更有效

在臨床中，枸杞常被用於搭配其他藥材，以發揮特定的調養效果。例如，潤肺養陰可搭配沙參與麥冬，適合冬季乾燥引起的乾咳少痰；補氣血則與紅棗、桂圓同用，有助於改善手腳冰冷及氣血不足的問題。若需增強免疫力，則可與冬蟲夏草及黃耆煲湯，幫助體質偏弱者提升抵抗力。長時間用眼的族群，則可加入菊花和桑葉，製作清熱明目的茶飲，有效緩解眼部疲勞。

體質由先天遺傳與後天環境（飲食、作息等）共同影響，了解自己的體質有助於選擇適合的養生方式。以下阿利博士針對不同體質、推薦幾款常見茶飲與食譜，並附上簡易製作方法：

1、陽虛體質

特徵：怕冷、手腳冰冷、易拉肚子，女性月經常遲來且有血塊。

適合藥材：暖性花草，如生薑、紅棗、桂圓。

推薦茶飲：枸杞紅棗桂圓茶，補血益氣、驅寒暖身。將枸杞15克、紅棗5顆、桂圓肉5克煮10分鐘，根據口味加冰糖調味。

推薦食譜：枸杞生薑羊肉湯，溫補腎陽，改善怕冷體質。準備枸杞25克、生薑3片、羊肉500克、蔥2根等食材，羊肉焯水後與生薑、料酒燉煮，最後加入枸杞與蔥調味即可。

2、陰虛體質

特徵：口乾舌燥、愛喝冷飲、易長痘、手心易熱。

適合藥材：涼性花草，如麥冬、沙參、金盞花。

推薦茶飲1：枸杞麥冬沙參茶，滋陰潤燥，改善乾咳與喉嚨乾癢。取枸杞10克、麥冬5克、沙參5克、金盞花3克沖洗後，用熱水沖泡即可飲用。

推薦茶飲2：枸杞覺明茶，清肝明目，舒緩眼壓，減少眼疲勞並滋養身體。準備枸杞10克、菊花5克、金盞花3克、紅棗2顆（去核）、羅漢果4分之1顆、粉光參3克、香蜂葉1小撮。將材料沖洗乾淨後，加入600毫升熱水浸泡5～7分鐘，可依個人口味調味。

3、氣虛體質

特徵：聲音低弱、易疲倦，生病恢復慢。

適合藥材：補氣藥材，如黃耆、人參。

推薦茶飲：枸杞冬蟲夏草湯，提升免疫力，改善氣虛疲倦。準備枸杞15克、冬蟲夏草3克、黃耆10克，加水煮沸後小火煮30分鐘即可飲用。

推薦粥品：枸杞南瓜糙米粥，健脾暖胃，適合寒晨補充能量與免疫力。準備枸杞20克、南瓜200克、糙米50克、清水800毫升，煮軟南瓜與糙米後加入枸杞，再煮5分鐘即可。

4、血虛體質

特徵：面色蒼白、頭暈貧血，女性經期不調。

適合藥材：補血藥材，如當歸、川芎、紅棗。

推薦茶飲 1：枸杞當歸茶，養血活血，調理經期與氣血不足。準備枸杞10克、當歸5克、川芎5克、紅棗3顆（去核），材料洗淨後熱水沖泡，浸泡5分鐘即可。

推薦茶飲 2：枸杞玫瑰茶，調理氣血，改善疲憊與皮膚暗沉。準備枸杞10克、乾玫瑰花5朵、蜂蜜適量，沖泡5分鐘，稍涼後加入蜂蜜調味。

從臨床案例瞭解枸杞如何調理不同患者健康

我行醫30年、也常常遇到不喜歡吃中藥、卻來找我看中醫的病患，下列兩個例子、就是希望能用中藥調體質、又不希望太難吃的例子，提供給各位參考：

案例一、長期用眼過度的職場女性

45歲女士，經常加班看螢幕，導致眼睛乾澀、精神不濟。我建議她每日飲用枸杞覺明茶，並適當按摩眼周穴位。1週後，她的眼部不適感大幅減輕，且精神狀態顯著改善。

案例二、免疫力偏低的老年男性

62歲先生，冬季易感冒且氣色差。我推薦他飲用枸杞紅棗桂圓茶，每週兩次煲枸杞冬蟲夏草湯。1個月後，他不僅免疫力提升，氣色紅潤，手腳冰冷的問題也明顯改善。

用枸杞打造健康的冬日生活

枸杞，這顆小紅果，是中醫智慧與現代科學的結晶，滋補肝腎、護眼健體的理想夥伴。選對搭配，輕鬆融入日常，便能改善體質、增強免疫力，為您和家人注入健康與活力。

不過、根據我30年的臨床經驗、容阿利博士冒昧建議各位、在使用上述養生飲品之前、建議先諮詢一下您的中醫師，不僅正確、也會安全許多，阿利博士敬祝各位冬天健健康康。

你應該要知道的食事

枸杞性平味甘，歸肝、腎、肺經，能滋補肝腎、潤肺止咳、抗衰老護眼。適合改善眼睛乾澀、腰膝酸軟、喉嚨乾癢等症狀。此外，可依照自己的體質，食用枸杞並選擇搭配其他藥材，能發揮特定的調養效果。

本文由食力food NEXT【枸杞養生全攻略！乾冷氣候如何依照體質搭配中藥材調養？】授權提供