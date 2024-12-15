北市12／31前打「流感疫苗」可領禮券　總獎金達60萬元！

▲台北市衛生局鼓勵高風險族群儘速完成流感疫苗接種。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

每年12月至隔年3月為流感流行期，為鼓勵高風險族群及符合公費資格民眾儘速完成流感疫苗接種，台北市衛生局舉辦「打流感抽好禮」活動，凡設籍北市公費流感疫苗接種對象，於113年12月1日至31日期間於北市合約醫療院所或疫苗接種站完成公費流感疫苗接種，就有機會獲得1萬元禮券，總獎額達60萬元。

北市衛生局疾管科科長張惠美說明，本次抽獎活動設有3個獎項，將各抽出20個名額，可分別獲得新台幣1萬元等值商品禮券，合計60個名額，其中設籍北市公費流感疫苗接種對象將抽20個名額，另65歲（含）以上長者及6歲（含）以下幼兒再加碼各抽出20名可獲得1萬元禮券，每人限領1份獎勵。

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參加活動的民眾無須填寫抽獎券，醫療院所完成接種後會將名冊上傳至全國性預防接種資訊管理系統，衛生局於活動截止後，自該系統匯出接種名冊並比對活動資格後進行抽獎。得獎名單將於114年1月10日前公告於北市衛生局官網，得獎民眾於114年2月20日前完成領獎程序。

▲台北市衛生局打疫苗抽好禮。（圖／台北市衛生局提供）

根據台北市衛生局統計，截至12月12日北市公費流感疫苗已接種逾64萬劑，使用率已達86%，僅剩餘10萬劑。張惠美指出，近期氣溫降低，流感病例數逐漸增加，截至12月10日北市已累計27例流感併發重症病例，其中50歲以上24例（占88.9%）、2例6歲以下幼兒、1例40多歲民眾，88.9%具有三高、心肺系統等慢性疾病。

張惠美提醒，65歲以上長者、6歲以下幼兒及具有慢性疾病的患者均為感染流感的高風險族群，接種疫苗可降低感染後併發重症及死亡的風險，高風險族群應儘速完成疫苗接種。

台北市衛生局提醒，民眾接種流感疫苗時應攜帶健保卡，並呼籲符合新冠JN.1疫苗公費資格尚未接種者可一併接種，詳細活動資訊及疫苗接種資訊可至台北市政府衛生局網站或洽12區健康服務中心諮詢，另民眾如須查詢個人接種資料，可於接種1星期後，使用健保快易通APP查詢。