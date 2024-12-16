6大折壽食物曝光！每吃1支熱狗短命36分鐘...雞蛋三明治也上榜

▲研究顯示，最可能折壽的食物是熱狗。（示意圖／翻攝自pexels）

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飲食習慣會大大影響壽命，美國密西根大學的最新研究發現，每吃1支熱狗，會減少壽命約36分鐘，其他折壽的潛在食物，還包括醃肉、雞蛋三明治、起司漢堡、培根、含糖飲料等，尤其如果在5歲左右開始喝含糖飲料，到55歲時，壽命可能已經縮短近1年。

據《每日郵報》的報導，美國國家衛生統計中心（NCHS）發布的最新報告顯示，大約一半的2歲以上美國人，平均每天飲用2杯含糖飲料；而密西根大學的研究人員發現，添加糖是問題所在，這種混合物與多種癌症、慢性腎臟病和心臟病有關。然而，即使是代糖也會引發類似的健康問題。

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上述研究指出，每天只喝2杯含糖飲料，包括蘇打水和果汁，可能會讓壽命縮短24分鐘。尤其若在5歲左右開始喝蘇打水，到55歲時，壽命可能已經縮短304天，也就是將近1年的時間。

研究還發現，最可能折壽的食物是熱狗，每吃1支就會讓壽命縮短約36分鐘；其次是醃肉，每吃1份可能減壽26分鐘；再來依序是早餐吃雞蛋三明治約減壽10分鐘、吃起司漢堡約減壽9分鐘、吃培根可能縮短6分鐘的壽命。

這意味著如果在1年內每天食用2種含糖蘇打水與1個熱狗和雞蛋三明治，那麼這個「殺手級組合」，可能會減壽約18天；若過程中再吃點醃肉，每年的平均壽命會縮短25天。

著名食品安全專家德維勒（Darin Detwiler）在評論密西根大學的這份研究報告時指出，這項研究強調，對飲料習慣進行微小而持續的改變，可能會延長預期壽命，並改善整體健康狀況。「從字面上看，一個健康的20歲成年人，預期壽命可能為79歲，若開始每天喝2杯蘇打水，那他可能會因飲用這些飲料，而失去3到4年的壽命。」

不過，德維勒也強調，這項研究存在侷限性，因為結果是「觀察性而非科學性」，這意味著研究結果「不能明確證明因果關係」。儘管如此，他還是鼓勵民眾多去注意這些發現，並利用它們來適當調整飲食。而且有一點肯定的是，戒掉含糖飲料肯定會改善你的生活質量，包括降低心臟病、糖尿病和其他慢性疾病的風險，「這還可以改善體重管理和整體健康。」

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