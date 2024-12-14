吃「糖精」會致癌？歐洲曝研究結果：建議可放寬攝取量

▲代糖過去被認為有致癌風險。（圖／食力提供）

文／食力編輯部

代糖（甜味劑）被用來取代蔗糖的添加，甜度為蔗糖的數十倍、甚至百倍之多，因其每100毫升熱量低於5大卡，相較蔗糖低許多，可以降低熱量攝取與心血管疾病發生；而過去有許多言論、批評代糖會造成癌症風險，歐洲食品安全局（EFSA）針對代糖重新審查，針對代糖中糖精（Saccharin）審查結果表示，糖精不會造成DNA損傷，且與癌症無直接關聯，因此建議歐盟將每日糖精攝取量由5mg/kg放寬到9mg/kg。

糖精（Saccharin）可以安心食用嗎？

糖精為化學合成的人工甜味劑，其甜度約為蔗糖的300至500倍，在台灣為合法的食品添加物，也依據不同的食品有不同的限量標準；過去有言論、相關報導認為在老鼠身上進行甜味劑攝取研究後，發現老鼠膀胱腫瘤發生率增加，擔心甜味劑會造成身體健康危害、引發癌症風險，歐洲食品安全局（EFSA）於2024年8月重新針對甜味劑新數據調查，審查評估認為糖精不會造成DNA損傷，不太可能影響癌症發生。

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不只調劑嗜甜的心，更幫助體重下降！

為了滿足消費者追求減糖、健康飲食的需求，市面上販售許多添加代糖食品，而糖精為市售常見的代糖之一，可以取代精製糖的添加，有助於體重管理、控制血糖與排解攝取甜食慾望的心。

歐洲食品安全局（EFSA）在進行攝取糖精研究時，透過動物每日攝取9mg/kg的糖精與攝取5mg/kg做8週的實驗進行對比，發現每日攝取5mg/kg糖精的組別在實驗後體重上升，為了進一步實驗，又透過動物每日攝取4,500mg/kg的糖精與攝取3,420mg/kg的糖精進行8週對比實驗，發現每日攝取4,500mg/kg糖精的動物在實驗後體重下降15%。

因此歐洲食品安全局（EFSA）認為，糖精可以保持消費者身心健康、穩定攝取甜食的慾望，每日糖精攝取量9mg/kg並不會造成健康問題，因此向歐盟建議將每日糖精攝取量由過去5mg/kg的限制提升至9mg/kg。

你應該要知道的食事

代糖在過去有不少爭論，認為會造成致癌風險，歐洲食品安全局（EFSA）於2024年8月重新針對甜味劑新數據調查，審查評估認為糖精不會造成DNA損傷，不太可能影響癌症發生，更發現攝取將近兩倍的糖精後，反而有助於體重下降，因此建議歐盟將每日糖精攝取量由5mg/kg放寬到9mg/kg。