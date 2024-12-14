酒後亂性真相曝！　醫驚吐「性功能已歸零」

▲陳昭安表示，當喝到掛已忘記前一晚發生的事，基本上性功能是零。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

不時有網友PO文指控身邊有人以「酒後亂性」合理化自身行為，借酒裝瘋藉機吃豆腐，酒後真的會亂性嗎？對此，泌尿科醫師陳昭安直言，「不太可能！」國外有研究指出，在一個人醉倒前，其道德選擇和清醒時一模一樣，因此若發生酒後亂性一定是故意的；而若醉到忘記前一天發生的事，基本上其性功能已經歸零，千萬別被這說詞給騙了。

開業泌尿科診所院長陳昭安日前在粉專分享影片分析酒後亂性的真實性，他表示，酒精本身會抑制中樞神經，然而該現象是漸進的，當抑制大腦皮層時它會讓你酒後吐真言，但道德水準一般還是會維持住的。國外曾有研究發現，在一個人醉倒前，其道德選擇和平時清醒時一模一樣，因此當發生酒後亂性，說明對方一定是故意的。

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被問到為什麼「人都喜歡在喝酒後打砲？」陳昭安說，喝酒能消除人與人間的隔閡，酒後因促進血液循環，會產生一種燥熱的感覺，比較容易進展到「兩人交疊在一起」。但他也強調，如果真的喝醉忘記前一天所發生的事，基本上「你的性功能是零」，呼籲男男女女不要再被酒後亂性這說法給矇騙了，「只有酒後助興，沒有酒後亂性」。





▲另有泌尿科醫師認為，酒後亂性指的是「性格」而非「性愛」。（示意圖／翻攝自pakutaso）

泌尿科醫師陳偉傑與羅詩修也曾分享，喝酒初期，人類大腦透過神經元與細胞溝通，管理全身的各種活動，中樞神經可分為「抑制神經元」與「興奮神經元」，人們喝了酒後，酒精便會開始抑制「抑制神經元」，阻斷正常的神經元傳導，使人失去自制能力。

醫師表示，剛開始會是一種微醺的舒服狀態，這樣的快感也會讓人比較多話，更容易覺得自己比較「性感」，也比較有衝動的傾向，慢慢地會失去痛覺和情緒管理的能力。陳偉傑提到，所謂的酒後亂性，指的是「性格」而非性愛，可能會讓平時斯文不多話的人變成嘮叨鬼。

醫師指出，小酌微醺的感覺確實對性生活有幫助，「但這時大腦其實還是清醒的」，喝茫了，最想做的事情其實是睡覺。隨著喝下的酒越多，大腦額葉皮質機能下降，「抑制神經元」與「興奮神經元」都受到了抑制，人的感官逐漸麻痺，無法控制肌肉運動機能、走路開始搖晃，這時全身的肌肉已經不受控，也因此有人會感覺到四肢無力。

羅詩修說，酒後雖然表面很有「性趣」，事實上性慾難以被激發，以男性而言，會造成勃起功能障礙、早洩、延遲射精甚至無法射精；對女性來說，則是私密處分泌物減少，加上男性因身體不受控，可能動作會較為粗暴，因此更容易感覺性愛過程的疼痛，也難以達到性高潮。

最美性學博士許藍方則提醒，每個人的酒量及酒精耐受性不同，用自己的感受做為標準、而非酒量，當感到有點茫、有放鬆，即為可停止的時刻。另外，她也建議女生一旦知道有酒局，務必做好保護措施，男性保護好自己、也要保護好他人。平時不要一味靠著酒精放鬆，身心平衡很重要，要身、心、性、靈平衡，才能有幸福人生。