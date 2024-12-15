陳文茜肺癌又「黑色素癌」　醫揭「3類可能原因」反覆罹癌

▲資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌。（圖／翻攝自FACEBOOK／文茜的世界周報 Sisy's World News）

記者趙于婷／台北報導

資深媒體人陳文茜日前深夜發文透露自己罹患比肺腺癌更惡的黑色素癌，且是四期擴散多個器官，引發關注。針對陳文茜罹肺腺癌又罹患黑色素癌，醫師指出，罹癌者會再得其他癌症，可能和體質、環境和藥物有關。

陳文茜表示，最初醫師認為是肺腺癌復發，但切片檢查顯示為黑色素癌，且已進入第四期。她說「癌症來勢洶洶，但我未曾沮喪，始終冷靜。」即便面對多器官的癌症擴散，她仍以堅韌的態度積極治療，並於日前裝上人工血管進行化療。

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針對陳文茜罹患肺腺癌又檢出黑色素癌，北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰指出，癌症患者又罹患其他癌症的情況並不罕見，這可能和體質、環境以及先前的治療都有關，之前罹癌接受的化療，可能會抑制免疫能力，導致細胞再生時出現癌變，癌症患者如果使用類固醇相關藥物，也可能會抑制人體免疫系統，會增加罹患其他癌症的風險。在工作環境方面，環境暴露增加體內癌細胞增加的風險，蘇一峰說，高壓、快節奏的生活作息，都可能增加罹癌的風險。

而有關黑色素癌，台大醫院皮膚部主治醫師廖怡華指出，黑色素瘤是一種從黑色素細胞發展而成的癌症，好發在50歲以上成人，病灶可以長在皮膚任何一處，較常長在腳掌、腳趾或是指甲下方，導致誤以為是一般的痣或是胎記未留意而延誤治療時間，因此如果在皮膚上看到黑黑的東西要特別小心，應該用大小、顏色等去判斷。