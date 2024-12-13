醫警告：你這樣一直吃癌就來了！「6飲食習慣」被點名

▲紅肉吃太多會提升罹癌風險。（示意圖／記者黃士原攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「你這樣一直吃，癌就來了！」重症醫師黃軒示警。他表示，長期不良的飲食習慣，才是一個人高風險罹癌的關鍵。並點名吃太多加工食品、太多紅肉、太多甜食、喝太多酒，以及進食不規律或吃太飽，纖維攝取不足等飲食習慣，都可能提高罹癌風險，而國人卻不自知。

黃軒醫師在粉專發文提醒，隨著生活節奏加快與飲食習慣的改變，現代人面臨越來越多與飲食相關的健康風險，癌症就是其中之一。他也分析6大常見的飲食習慣，恐使罹癌風險大增，卻時常被忽略。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首先，黃軒提到攝取「太多加工食品」，其中含有高濃度的鹽、糖與人工添加劑，長期食用恐致發炎反應及自由基增加，進而增加癌症風險，特別是加工肉類，它與大腸癌的關聯已被多項研究所證實。一項綜合分析顯示，每日攝取超過50克的加工肉類，大腸癌風險會提高18%。

「吃太多紅肉」也NG！黃軒表示，每天紅肉攝取量超過100克，罹患大腸癌風險會增加17%，其中的亞硝酸鹽及烹調過程中產生的多環芳烴，均與癌症相關。前者在胃內酸性環境或高溫烹調下，恐轉化為致癌物質亞硝胺，會提升癌細胞突變的可能性；而後者是在燒烤、煎炸紅肉時形成的化學物質，會引發基因突變、促進癌症發生。

▲纖維吃得太少會降低腸道防禦功能，進一步提升罹大腸癌機率。（示意圖／記者李毓康攝）

黃軒接著說，缺乏蔬果及全穀類造成「纖維不足」，可能導致腸道菌群失衡，降低腸道防禦功能，進一步增加大腸癌的風險。韓國研究發現，在男性中，與攝取最少植物性食物者相比，每日平均攝取最多植物性食物者，罹患大腸癌機率降低23%；美國癌症研究所發現，每日攝取80克的全穀類食物，可降低17%的大腸癌風險。

「吃太多甜食」黃軒認為也是大忌，長期的高糖飲食，可能引起肥胖及胰島素阻抗，並與乳癌、胰臟癌的發生有關。

另外，黃軒也表示，平時「不規律飲食或吃太飽」也會提高癌症風險。他說明，不規律的進食會造成代謝紊亂，進而引發胰島素敏感性降低、血糖控制失調與脂肪儲存增加，不僅增加肥胖和糖尿病的風險，還可能和多種癌症密切相關，例如乳癌、大腸癌和胰臟癌。

至於暴飲暴食，黃軒則說，短時間內攝取大量食物，也可能促使肥胖和代謝紊亂。研究顯示，肥胖與多種癌症的發生緊密相關，包括乳癌、大腸癌和胰臟癌；而不健康的暴飲暴食或進食過快，也會提升罹患食道癌的機率。

▲過量飲酒會增加6種癌症發生機率。（示意圖／記者洪巧藍攝）

最後則是「喝太多酒了！」黃軒說，過量飲酒會增加罹患頭頸癌、肝癌、胃癌等6種癌症，以及200多種疾病的風險。根據2019年的數據顯示，美國有5.4%的癌症歸因於飲酒；而其他研究則指出，成年前早期大量飲酒者，在50歲前被診斷出患有大腸癌的風險，會增加150%。

想要降低罹癌風險，黃軒提醒，「健康飲食」仍是重要因素之一。他建議，多攝取蔬果和全穀類、增加健康脂肪的補充、多喝水、增加益生菌和發酵食品的攝取，注重飲食時間與規律性、維持健康體重是關鍵；另外，也要少吃加工肉類與紅肉、限制糖與高熱量食品、避免過量飲酒、降低含糖飲料與高鹽食品攝取，就能顯著改善身體健康並降低罹癌風險。