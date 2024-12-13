陳文茜罹黑色素癌！國內近4成患者確診已晚期　台大醫揭好發部位

▲陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

記者洪巧藍／台北報導

資深媒體人陳文茜昨（12）日深夜發文透露自己罹患比肺腺癌更惡的黑色素癌，且是四期擴散多個器官。黑色素瘤是所有皮膚癌中最惡性的一種，少見但死亡率最高，台大皮膚科醫師指出，台灣人黑色素瘤大多發生在支端如腳底、手掌、指甲，可能沒有發現或者誤以為是一般的痣或胎記，有近四成患者初診時已經是第三期、第四期。

台大醫院皮膚部主治醫師廖怡華指出，黑色素瘤是一種從黑色素細胞發展而成的癌症，好發在50歲以上成人，病灶可以長在皮膚任何一處，較常長在腳掌、腳趾或是指甲下方，導致誤以為是一般的痣或是胎記未留意而延誤治療時間。也因此，如果在皮膚上看到黑黑的東西要特別小心，應該用大小、顏色等去判斷。

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皮膚是否出現異常，廖怡華建議可以透過ABCDE 5點觀察

A (asymmetry)不對稱性：大多看起來不對稱

B (border)邊緣：大多邊緣不規則

C (color)顏色：深淺不一、很斑駁

D (diameter)大小：直徑超過0.6公分

E (elevation)隆起：有突起或者變大

如果有相關情況應該小心是不是變成惡性，要找皮膚專科醫師檢查，有必要時可能要切片。

至於黑色素瘤的進展，廖怡華說，如果長在皮膚表皮，屬於原位癌，第一期、第二期進入真皮，差異在深度，第三期會轉移到淋巴結，有看過腳底轉移腹股溝、手指轉移腋下，第四期則是轉移到遠端其他臟器如肝、肺。

廖怡華也提到，台灣的黑色素瘤約有七成發生在支端，包含腳底、手掌、指甲等，特別腳底有些長輩自己看不到腳，就會因此而忽略拖延至轉移，台灣有將近4成患者初診時，即是第三期與第四期，且多是對於疾病意識較為低落的年長者。

廖怡華指出，黑色素瘤早期發現，如果僅是原位癌，切除就可以康復，但隨著期別進展，晚期五年存活率僅約2成，且復發率也高，不過目前也還有免疫療法、標靶與化療等治療方式可以應用，存活狀況依照個體狀況有所差異，還是提醒民眾多注意皮膚是否有相關病灶。

廖怡華提醒，現在智慧型手機拍照方便，如果不確定身上黑痣是否有變化，或者部位不適合肉眼或鏡子觀察，可以使用拍照的方式紀錄，兩三個月進行比對，如果有狀況應該尋求專業醫師協助。