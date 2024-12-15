「最危險排便」情況　醫：死亡、罹癌風險增

▲您每天上大號嗎？（達志／示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

您上大號的頻率是？胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，最危險的族群是「沒有每天排便又排軟便」的人，死亡率、心血管疾病和罹癌的風險都增加，其次是排「硬便」的人。

錢政弘近日在臉書說，談到排便習慣，他常被問到2個問題，包括「我每次吃完東西就想去大號，這會不會有問題」、「我2、3天上一次大號，這算正常嗎？」

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錢政弘指出，他找到一篇2022年美國人的研究報告，可以解答這些疑問，各位可檢視自己的排便情況算不算健康？這篇研究簡單將大便型態分成三類，軟便（鬆軟糊狀）、正常（長條成型）和硬便（小顆硬塊），最標準的情況是每天上一次廁所且排出正常的大便。

錢政弘說，研究納入1萬4574 位成年人，平均追蹤7.6年，統計發現：

1、每周排便4次軟便，死亡率多1.78倍，心血管疾病多2.3倍，癌症多2.4倍。



2、每天上一次軟便，死亡率多1.3倍。



3、每天上多次軟便，無增加風險。



4、每周排4次硬便，死亡率多1.5倍，無增加癌症或心血管疾病。



5、每天上一次硬便，心血管疾病多2倍。



6、每天上多次硬便，無增加風險。

錢政弘提到，從這篇研究可以得到幾個結論：

1、每天排便多次，不管是排軟的或硬的大便，都沒有增加疾病風險，不用擔心。



2、最危險的族群是「沒有每天排便又排軟便」的人，死亡率、心血管疾病和罹癌的風險都增加，其次是排「硬便」的人。



3、每天都排「硬便」的人，要小心臟病的風險，排不出來時，寧願多上幾次，避免過於用力。



4、沒有每天排便的人，如果大便沒有太軟或太硬，並沒有增加疾病風險。

錢政弘表示，影響排便次數或形狀的原因很多，跟飲食習慣、腸胃道機能、情緒、日常活動量都有關係；如果大便偏軟或偏硬，有很大原因是腸道菌相失衡引起，連帶著會引起各個器官慢性發炎和免疫失調，包括腸躁症、心臟病、糖尿病、肥胖、脂肪性肝炎、巴金森氏症、阿茲海默症等。