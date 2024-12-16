愛吃薯條、洋芋片小心！含1物恐降「雄性動物生殖力」

▲丙烯醯胺是食物經過高溫烹調中所產生，恐降低雄性動物的生殖力。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

許多人難以抵擋薯條、洋芋片香脆口感的魅力！但小心，環境部化學物質管理署示警，高溫油炸、燒烤或烘焙的碳水化合物，可能會產生2A類型致癌物「丙烯醯胺」，其主要發揮毒性之處，在於神經與生殖系統，「會降低雄性動物的生殖能力」，建議少吃為妙。

環境部化學物質管理署所管理的《生活中的化學物質Chem Life》粉專，常將專業的科學知識普及化分享給讀者。近日PO文指出，丙烯醯胺是食物經過高溫烹調中所產生，在常溫下為白色無味片狀結晶。其常出現在高溫油炸、燒烤或烘焙的碳水化合物，例如五穀根莖類（馬鈴薯）、點心零食類及堅果類。

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提及影響，粉專指出，國際癌症研究署（IARC）已將丙烯醯胺列為2A類型致癌物質（在動物實驗中發現充分的致癌性證據，雖然對人體有理論上的致癌性，但實驗證據有限），「主要發揮毒性的地方就是神經和生殖系統，會降低雄性動物的生殖能力。」化學署已將丙烯醯胺公告為第2、3類毒化物，業者須申請使得運作，並且要按月申報運作量，進行流向管制。

要遠離丙烯醯胺，化學署提醒，必須避免過度烹煮食物；避免食用經高溫烹煮的高碳水化合物，如薯條；也應避免在密閉空間，如家中或車上抽菸。

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根據國家環境毒物研究中心對丙烯醯胺的介紹提到，吸入二手菸也會暴露到丙烯醯胺。而丙烯醯胺會穿透胎盤進而使胎兒暴露於其中，母乳就曾被測出。懷孕期間有暴露的動物，其子代不僅有體重下降、驚嚇反應（startle responses）遲緩，腦內神經訊息傳導所需的某些化學物質的量也會減少。

內容顯示，丙烯醯胺會降低雄性動物的生殖能力，並會對人類產生類似的影響，但就一般人暴露的量來說，還不足以導致這樣的結果發生。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海曾表示，丙烯醯胺在動物實驗中會增加睪丸癌、腎上腺癌與甲狀腺癌風險，但人類尚無致癌證據。

澱粉、穀物等高溫處理後會產生多少量的丙烯醯胺，則與油炸、烘烤時的溫度及時間有關，顏宗海建議，民眾應該要均衡飲食，購買薯條時也要避免顏色太深，在家炸薯條時也要嚴控溫度，同時戒菸以降低丙烯醯胺攝取。