▲又刺又麻還莫名刺痛?專家曝帶狀疱疹真相:比你想得更常見!

記者胡至欣/採訪報導

罹患帶狀疱疹的患者常形容其症狀為身體又刺又痛、奇癢難耐,導致工作無法專注,而且皮膚大多會出現紅斑、水泡,甚至連穿衣服都感到不適;此外,帶狀疱疹後的神經痛,持續時間可能長達數年,更讓人痛不欲生。

▲生活壓力大!年輕族群也可能染上帶狀疱疹。

許多人誤以為年長者才會患得,然而現代人生活壓力大、作息不定,年輕族群也可能染上帶狀疱疹。因此,調整生活習慣並做好預防措施,才能有效防止皮蛇上身。

▲台灣人一生中發生帶狀疱疹的終身風險約為32%。

三軍總醫院台北門診中心家醫科廖芳藝主治醫師指出,帶狀疱疹的高危險族群包括年長者、作息不正常、免疫力不全者、慢性病患者,曾感染帶狀疱疹者,任何年紀都可能罹患帶狀疱疹。衛福部研究顯示,台灣人一生中可能發生帶狀疱疹的終身風險約為32%,當免疫功能低下時,體內病毒可能活化,形成帶狀疱疹,進而引發疼痛及瘙癢、水泡等症狀。

▲帶狀疱疹的高危險族群。

廖芳藝醫師進一步說明,即使曾經罹患帶狀疱疹,也不代表終身免疫,仍可能再次復發。帶狀疱疹發病初期,患者常感到身體不適、痠痛、燒灼、刺痛或劇痛,皮膚會出現帶狀排列的水泡或皮疹。帶狀疱疹後神經痛則是最常見的併發症,部分病患會經歷中重度疼痛,可能持續數月或數年,造成失眠、憂鬱,甚至觸摸、吹風、穿衣等也會痛,嚴重影響生活品質。

▲帶狀疱疹發病初期,皮膚會出現帶狀排列的水泡或皮疹。

至於如何預防帶狀疱疹?廖芳藝醫師強調,除了維持良好的生活習慣,如規律運動、均衡飲食、充足睡眠外,高風險族群,不論之前是否有水痘或帶狀疱疹病史,建議諮詢帶狀疱疹相關資訊,以預防帶狀疱疹及相關併發症。

▲帶狀疱疹後神經痛,常見造成失眠、憂鬱。

另外,生活壓力大也可能引發帶狀疱疹,因此年輕人也需提防。廖芳藝醫師就曾遇到30歲左右的工程師,整條手臂布滿水泡,因疼痛難耐來求診,即使水泡漸漸痊癒,仍持續受到帶狀疱疹後神經痛的困擾,造成他工作、用電腦的不便。

▲建議高風險族群諮詢帶狀疱疹相關資訊,以預防帶狀疱疹及相關併發症。

帶狀疱疹對生活品質的影響不容忽視,因此積極預防至關重要。若民眾對帶狀疱疹有更多疑問,建議前往醫療院所諮詢專業人員,以獲取更多資訊。

