▲又刺又麻還莫名刺痛？專家曝帶狀疱疹真相：比你想得更常見！

記者胡至欣／採訪報導

罹患帶狀疱疹的患者常形容其症狀為身體又刺又痛、奇癢難耐，導致工作無法專注，而且皮膚大多會出現紅斑、水泡，甚至連穿衣服都感到不適；此外，帶狀疱疹後的神經痛，持續時間可能長達數年，更讓人痛不欲生。

▲生活壓力大！年輕族群也可能染上帶狀疱疹。

許多人誤以為年長者才會患得，然而現代人生活壓力大、作息不定，年輕族群也可能染上帶狀疱疹。因此，調整生活習慣並做好預防措施，才能有效防止皮蛇上身。

▲台灣人一生中發生帶狀疱疹的終身風險約為32%。

三軍總醫院台北門診中心家醫科廖芳藝主治醫師指出，帶狀疱疹的高危險族群包括年長者、作息不正常、免疫力不全者、慢性病患者，曾感染帶狀疱疹者，任何年紀都可能罹患帶狀疱疹。衛福部研究顯示，台灣人一生中可能發生帶狀疱疹的終身風險約為32%，當免疫功能低下時，體內病毒可能活化，形成帶狀疱疹，進而引發疼痛及瘙癢、水泡等症狀。

▲帶狀疱疹的高危險族群。

廖芳藝醫師進一步說明，即使曾經罹患帶狀疱疹，也不代表終身免疫，仍可能再次復發。帶狀疱疹發病初期，患者常感到身體不適、痠痛、燒灼、刺痛或劇痛，皮膚會出現帶狀排列的水泡或皮疹。帶狀疱疹後神經痛則是最常見的併發症，部分病患會經歷中重度疼痛，可能持續數月或數年，造成失眠、憂鬱，甚至觸摸、吹風、穿衣等也會痛，嚴重影響生活品質。

▲帶狀疱疹發病初期，皮膚會出現帶狀排列的水泡或皮疹。

至於如何預防帶狀疱疹？廖芳藝醫師強調，除了維持良好的生活習慣，如規律運動、均衡飲食、充足睡眠外，高風險族群，不論之前是否有水痘或帶狀疱疹病史，建議諮詢帶狀疱疹相關資訊，以預防帶狀疱疹及相關併發症。

▲帶狀疱疹後神經痛，常見造成失眠、憂鬱。

另外，生活壓力大也可能引發帶狀疱疹，因此年輕人也需提防。廖芳藝醫師就曾遇到30歲左右的工程師，整條手臂布滿水泡，因疼痛難耐來求診，即使水泡漸漸痊癒，仍持續受到帶狀疱疹後神經痛的困擾，造成他工作、用電腦的不便。

▲建議高風險族群諮詢帶狀疱疹相關資訊，以預防帶狀疱疹及相關併發症。

帶狀疱疹對生活品質的影響不容忽視，因此積極預防至關重要。若民眾對帶狀疱疹有更多疑問，建議前往醫療院所諮詢專業人員，以獲取更多資訊。

NP-TW-HZU-PRSR-240030 | Date of preparation: Nov 2024

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