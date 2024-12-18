守護腦部健康吃什麼？護腦食材大公開　預防中風快補充

文／NOW健康

腦中風、偏頭痛、神經衰弱、阿茲海默症、帕金森氏症等，都是腦部常見的病變，可以透過適當的飲食調理，避免疾病的發生或是改善疾病的狀況。

▸腦血管疾病

【攝取營養素】 腦血管疾病中最常見的即是腦中風，也就是腦部血管出現阻塞或是破裂的狀況所造成，應該多補充膳食纖維，可以幫助降低體內的膽固醇，以保護腦部的血管暢通。

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【可選擇的食材】 地瓜葉、牛蒡、黑芝麻、蓮子、皇帝豆、百香果、毛豆、芭樂、糙米、芭蕉。

▸經常性偏頭痛

【攝取營養素】 三不五時感到偏頭痛，與維生素B群的缺乏一定有關係。可以透過補充維生素B群，有助於減少偏頭痛的發作頻率及持續的時間，並有助情緒的控制。

【可選擇的食材】 各種豆類、堅果類、蔬菜、水果、全穀類和洋蔥等。

▸腦神經衰弱

【攝取營養素】 因為大腦長期處於過度緊張的狀態，導致大腦興奮以及抑制功能失調而造成，因此，病患常會出現失眠、肌肉緊張、肩頸僵硬、記憶力衰退等問題。程涵宇建議，可以攝取Omega-3來幫助對抗肌肉的發炎；異黃酮則能減緩肌肉的痠痛及關節疼痛；色胺酸可以讓人心情愉悅；鈣質則可以穩定神經以及放鬆肌肉；GABA已被證實能夠幫助睡眠傳導物質，促進腦部的營養及葡萄糖的代謝。



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