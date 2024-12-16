愛愛算運動！男「單次撐25分鐘」＝慢跑2公里　醫曝關鍵點

▲醫師指出，男性愛愛若單次能撐25分鐘，消耗熱量相當於慢跑2公里。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

性愛，是人類與生俱來的需求與能力，有人就好奇「性行為」算是一種運動嗎？對此，復健科醫師李炎諭引述2013及2022年的研究指出，如果認真做愛做的事「消耗的熱量是比想像中多的」。其中2013年針對年輕人性行為的研究就發現，男性單次若能持續25分鐘，消耗的熱量相當於慢跑2公里，其中持久度是關鍵。

李炎諭醫師在粉專《李炎諭醫師的復健聊天室》探討愛愛是否算是運動的一種？他引述2013年針對年輕人性行為的研究發現，男性單次性行為平均消耗101大卡或每分鐘4.2大卡；女性則是69.1大卡或每分鐘3.1大卡，「所以如果男生能持續25分鐘，就相當於慢跑2公里消耗的熱量。」

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李炎諭說，反觀男性如果只撐得了3分鐘，只能消耗微乎其微的12.6大卡。因此他強調，由此可見「持久度」很重要，若有這方面困擾者可尋求泌尿科醫師協助。

▲在研究的支持下，醫師認為性行為算是運動。（示意圖／ETtoday資料照）

此外，李炎諭也提到，2022年的回顧性研究發現，性行為最高可消耗100大卡，或約等於6 METs（代謝當量）的活動，平均心跳約介於每分鐘90～130下，最高心跳約為每分鐘170下，但會受到個體的健康狀態、體位、時間長短、不同階段與性別差異等因素所影響。

李炎諭根據醫學實證認為，性行為仍屬於運動「而且比久坐好」，可能還會產生一般運動沒有的額外好處。