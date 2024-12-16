ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

愛愛算運動！男「單次撐25分鐘」＝慢跑2公里　醫曝關鍵點

▲性愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲醫師指出，男性愛愛若單次能撐25分鐘，消耗熱量相當於慢跑2公里。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

性愛，是人類與生俱來的需求與能力，有人就好奇「性行為」算是一種運動嗎？對此，復健科醫師李炎諭引述2013及2022年的研究指出，如果認真做愛做的事「消耗的熱量是比想像中多的」。其中2013年針對年輕人性行為的研究就發現，男性單次若能持續25分鐘，消耗的熱量相當於慢跑2公里，其中持久度是關鍵。

李炎諭醫師在粉專李炎諭醫師的復健聊天室探討愛愛是否算是運動的一種？他引述2013年針對年輕人性行為的研究發現，男性單次性行為平均消耗101大卡或每分鐘4.2大卡；女性則是69.1大卡或每分鐘3.1大卡，「所以如果男生能持續25分鐘，就相當於慢跑2公里消耗的熱量。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

李炎諭說，反觀男性如果只撐得了3分鐘，只能消耗微乎其微的12.6大卡。因此他強調，由此可見「持久度」很重要，若有這方面困擾者可尋求泌尿科醫師協助。

▲抓姦，小三，約炮，打炮，性行為，偷吃，老王，汽車旅館，賓館，酒店，飯店，開房間，做愛，休息，ＱＫ，QK（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

▲在研究的支持下，醫師認為性行為算是運動。（示意圖／ETtoday資料照）

此外，李炎諭也提到，2022年的回顧性研究發現，性行為最高可消耗100大卡，或約等於6 METs（代謝當量）的活動，平均心跳約介於每分鐘90～130下，最高心跳約為每分鐘170下，但會受到個體的健康狀態、體位、時間長短、不同階段與性別差異等因素所影響。

李炎諭根據醫學實證認為，性行為仍屬於運動「而且比久坐好」，可能還會產生一般運動沒有的額外好處。

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

關鍵字： 性愛 兩性 性行為 愛愛 運動 熱量 慢跑 研究 李炎諭醫師 持久度

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

愛愛算運動！男「單次撐25分鐘」＝慢跑2公里　醫曝關鍵點

她懷孕常咳嗽！生完「短短幾個月就走了」　醫揭奪命關鍵

愛吃薯條、洋芋片小心！含1物恐降「雄性動物生殖力」

女醫美拉皮麻醉亡　衛福部：研議「所有要麻醉項目」納規範

6大折壽食物曝光！每吃1支熱狗短命36分鐘...雞蛋三明治也上榜

兄弟飯店遭抓2衛生缺失！北市衛生局：未改善最重罰2億

2025年開局「超強運四星座」　貴人相助　愛情事業雙豐收

全球百萬人受影響！15%長新冠症狀持續1年以上　疲勞腦霧全入列

冬季泡湯注意高血壓　醫提醒「4要點」：水溫勿超過41度

兄弟飯店疑食物中毒「5人上吐下瀉」　衛生局緊急派員稽查

讀者迴響

回到最上面