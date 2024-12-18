打籃球被肘擊「頭暈1個月」　北榮腦震盪整合式復健照護助恢復

▲北榮復健醫學部醫師林威廷說明腦震盪整合式復健照護。（圖／台北榮總提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

過去對於腦震盪處置大多是休息和症狀治療，隨著對疾病的認識更深入之後有新的治療方法，甚至可以幫助運動員回歸賽場！一名25歲職籃選手，在一次練習中被隊友肘擊下巴之後出現頭痛、頭暈、視線模糊無法對焦等症狀，持續長達一個月未改善，台北榮總腦震盪整合式復健照護協助之下，他接受7次沉浸式平衡訓練與心肺功能訓練，症狀大幅改善。

收治個案的台北榮總復健醫學部醫師林威廷表示，腦震盪是指頭部直接受到撞擊，或經由身體其他部位傳遞到腦部，所造成的短暫神經功能性損傷。傳統影像檢查，如電腦斷層或一般核磁共振，無法顯示出異常，腦震盪的症狀卻能顯著影響患者的日常生活。

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研究顯示，腦震盪的年發生率可能高達1.8%，且每人一生中約有25%的機會會發生至少一次腦震盪。對於一般族群而言，車禍或跌倒是造成腦震盪的主要原因，而對軍人而言，爆炸衝擊波則是常見的致傷因素。在運動領域，尤其是足球、橄欖球、籃球與拳擊等碰撞性運動中，腦震盪更是常見的運動傷害。

▲「BERTEC沉浸式平衡訓練」可應用於老人、前庭功能障礙患者、內耳疾病造成的暈眩與下肢骨科疾病、中風、帕金森氏症等平衡不佳的患者。

林威廷指出，腦震盪典型症狀包括頭痛、頭暈、噁心、視力模糊、對光或噪音敏感、注意力集中困難等。這些症狀往往會隨著身體活動強度或腦部使用程度的提高而加重，並可能持續數天至數週。大多數患者會在7至10天內自行恢復，但有些患者的症狀可能會持續超過一個月。

過去，對於腦震盪的治療大多集中於休息和症狀治療，但隨著對腦震盪的認識日益深入，新的治療方法和回場策略已經逐步被納入國際指引中，對於運動員或患者來說，除了休息，積極的復健與漸進式回場訓練也成為重要的治療方向。

該名職籃選手就醫後，經過完整的腦震盪症狀評估、心肺測試與前庭平衡功能測試後，開始接受整合性復健，接受七次最新引進的「BERTEC沉浸式平衡訓練」與心肺功能訓練後症狀大幅改善，成功再回到球場上。

▲「水牛城腦震盪測試」取得目標心率。

林威廷分享另一名24歲足球選手，經歷腦震盪後，完全停止練球與訓練一周，但仍持續出現頭痛以及無法注視快速移動物體的症狀，且症狀會隨著運動強度的提高而加劇，仍希望能參加五天後的國際友誼賽。經過現場評估症狀後，復健團隊輔以「水牛城腦震盪測試」（Buffalo Concussion Test）取得目標心率，並以此為訓練標的。最後，經由漸進式回場訓練後，成功於五天後出場參賽。

林威廷強調，儘管約三分之二的腦震盪患者會在兩周內自行緩解，但對於那些症狀超過四周的患者，應及早轉介至具備整合式照護的醫療單位進行詳細評估與處置。他指出，「腦震盪不是只有休息而已，我們能做的其實很多。」透過綜合性的治療與復健訓練，患者可以更快地恢復，並能更安全地回到工作或運動賽場。

隨著台灣在各項運動賽事屢獲佳績，大放異彩，民眾關注的不僅是運動員，甚至是背後強大的後援團隊，包括防護員及醫療團隊等等，對於運動醫學的重視程度也日益提升。台北榮總以復健部與骨科部為首，結合其他部科專業，成立運動員整合復健中心，致力於提供運動員完整的治療，並積極參與場邊賽事與隨隊支援，如近期剛結束的世界棒球12強賽。

▲醫療團隊合影（右起復健醫學部高崇蘭主任、林威廷醫師、曾令民副院長、公共事務室吳建利主任、王馥庭副主任）。

