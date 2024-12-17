腹膜透析怕感染？台大醫揭存活率高於血液透析、腎功能保留更久

▲台大醫院內科部腎臟科主任黃政文說明腹膜透析成效。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

根據統計，國內洗腎患者9成採取血液透析，至於可居家執行的腹膜透析僅佔7.5%。台大醫療團隊指出，根據最新統計，腹膜透析患者在急診就醫、住院率、存活率比血液透析好，且因過程中血壓較為平穩，對心血管患者相對安全，腎功能保留時間也更長，等同是贏在起跑點，是國際優先推薦的治療方式。

腎臟疾病位列2023年國人十大死因第10名，長期高血壓、糖尿病、腎絲球腎炎、腎毒性藥物等，皆可能導致末期腎臟病，進而需要洗腎透析。透析可分為俗稱「洗血」的血液透析，得到定期到醫療院所執行，另一種俗稱「洗肚子」的腹膜透析則可以在家進行。

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台大醫院內科部腎臟科主任黃政文指出，「腹膜」是覆蓋在腹腔的一層薄膜，可以替代腎臟進行毒素過濾，將毒素與多餘水分排出體外，以維持身體機能的正常運作，這也是被暱稱為「洗肚子」的由來；且因治療時間彈性，更能幫助腎友兼顧工作與生活。

根據統計，台灣選擇居家腹膜透析者僅7.5％，明顯低於歐美與亞洲其他國家，黃政文分享，主要是患者會往往因為擔心無法自我照護而心生懼怕，另也有患者以為腹膜透析比較洗不乾淨、還有感染疑慮等錯誤迷思，所以比較少選擇腹膜透析。

事實上，臨床觀察腹膜透析患者的急診就醫率、住院率都比血液透析要低！黃政文說明，根據最新台灣腎病年報資料，2012-2016年腹膜透析病友五年累積存活率69.5％，比血液透析病友的53.5％高出1成6。

進一步分析原因，黃政文解釋，可能與腹膜透析過程的血壓較平穩有關，因此腹膜透析對心血管疾病患者相對是相對較安全的透析方式。另外，相較於血液透析患者的殘餘腎功能僅能保留3個月，腹膜透析保留殘餘腎功能可長達3年，讓病友繼續擁有排尿功能也減少飲食限制程度，有助於營養保持，至少可確保前3年狀況較佳，贏在起跑點。





▲台大醫院腹膜透析一甲子 開創「居家透析」新未來。（圖／記者洪巧藍攝）

台大醫院自1964年起，由「台灣腎臟醫學之父」陳萬裕教授攜手嚴澯鑫教授開啟國內腹膜透析治療先河，至今已經60年，成就包含創立全台第一個腹膜透析團隊、打造全亞洲規模最大腹膜透析中心、引進腹膜透析雲端管理系統、推出「i PD 腹透妙管家」互動式衛教工具。

台大醫院綜合診療部血液淨化科主任姜至剛表示，台大醫院腹膜透析每年服務超過400人、佔全院透析病人的74.7％，人數與比例皆是全國第一高。為了讓患者能更好理解上手腹膜透析，台大醫院開發出1：1比例的腹膜透析擬真教具；另結合雲端技術，幫助醫護人員及時獲得腎友居家洗腎數據，及時發現問題，適時提供協助，全面守護腎友健康。