漏尿跟遺傳有關？尿失禁非大嬸專利　醫盤點治療優缺點

文／NOW健康

現代女性崇尚健康的生活，無論是重訓、慢跑、登山等活動，都各有愛好者。然而，有不少女性朋友在活動過程中，曾遭遇漏尿的尷尬窘境。中國醫藥大學附設醫院婦女泌尿科主任鄒頡龍醫師表示，門診中發現不少有漏尿問題的女性朋友前來診治，有人使用護墊、或是減少喝水等錯誤方式，反而造成私密處感染。想要擺脫運動中的漏尿困擾，除了記錄排尿日記、確保充足飲水，更重要的是尋求專業醫師的協助，透過合適的治療方式，方能重拾運動樂趣！

尿失禁跟遺傳有關？醫：尿失禁發生與「體質」有關

依據國民健康署「中老年身心社會生活狀況長期追蹤」調查，台灣54歲以上女性尿失禁的盛行率為23.4%，約每4位婦女中，就有1人受尿失禁困擾，而65歲以上女性更是高達3分之1人。

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臨床上婦女常見尿失禁有許多種類型，其中以「應力性尿失禁」最為普遍，鄒頡龍醫師指出，應力性尿失禁的患者會在咳嗽、打噴嚏、跑步等腹壓增加時，出現不自主漏尿。另外，除了有上述症狀，若患者日常尿急時總難以控制，容易不慎漏出，則是結合應力性尿失禁與急迫性尿失禁的「混合性尿失禁」，也是婦女們非常困擾的問題。

鄒頡龍醫師表示，女性的尿道較短，約2至4公分，隨著年齡增長、多次懷孕並自然生產、停經後賀爾蒙缺乏；此外，還有抽菸、經常搬重物等行為，都是尿失禁發生的高危險因子。

值得注意的是，尿失禁的發生與「體質」也有關係！鄒頡龍醫師提到，每個人先天遺傳體質不同，臨床上曾遇過1名30多歲女子僅生過2個孩子，沒有其他尿失禁危險因子，但產後漏尿卻很嚴重，檢查後才發現她的骨盆底肌肉鬆弛，組織也比較脆弱。然而診間也遇過70多歲的阿嬤生過6、7個小孩，本以為漏尿症狀會相當嚴重，但骨盆底肌肉及軟組織卻相對良好。

尿失禁治療方式有哪些？盤點療程優缺點1次掌握

關於尿失禁治療方式，鄒頡龍醫師說明，臨床上常見以保守治療、吊帶手術治療、尿道填充術治療為主：

▸保守治療： 請患者進行3至6個月的骨盆底肌肉運動，也就是凱格爾運動（Kegel Exercise），藉由提肛縮陰，訓練骨盆底、陰道、尿道外括約肌的肌肉縮緊，減少應力性尿失禁症狀發生，適合輕、中度尿失禁患者。鄒頡龍醫師強調，這種訓練方式須持之以恆的執行才有效果，臨床上常遇到患者會覺得運動效果有限，主要失敗原因除了無法每天持續執行外，還有收縮位置不正確，影響成效。

▸吊帶手術治療： 屬於微創手術，傷口小、恢復也快，對尿失禁治療的效果好。然而，手術存在併發症風險，短期併發症如術後尿路感染、血腫；長期併發症如人工網膜造成陰道侵蝕、網膜裸露，會對性生活帶來影響，甚至造成慢性疼痛；另外吊帶太鬆、太緊皆影響手術效果，恐造成持續漏尿或排尿困難，可能面臨2次手術的選擇。

▸尿道注射填充術治療： 可用於治療應力性尿失禁，治療時會將填充物質注射到尿道周圍的組織中，以增加該區域的體積，從而提供更多抗漏尿的阻力，適合對象如輕度至中度壓力性尿失禁患者，尤其是因盆底肌肉薄弱或輕微鬆弛所導致；先前曾接受其他治療但成效不彰或失敗的患者。另外，部分不適合進行手術的患者，像是有嚴重心肺疾病的年長者，或其他全身性疾病患者，此方式也相對較安全有效。

鄒頡龍醫師解釋，此治療在國外已有數十年歷史，填充物質也不斷進步，以達治療效果佳、減少後遺症及併發症之目標，其優點在於幾乎無傷口，患者只需接受10幾分鐘治療，可改善漏尿問題；不過對於症狀較嚴重、日常工作需要負重、或對尿失禁治療要求高的族群可能達不到滿意成效。

尿道注射填充術治療微侵犯特色受肯定 遠離尿失禁日常生活要注意

鄒頡龍醫師分享，曾收治1名40多歲的女子，尿失禁嚴重程度為中度，由於對性生活較重視，不希望有異物感及併發症發生，因此選擇尿道注射填充術治療，雖未100%改善症狀，但漏尿狀況已大幅改善，覺得治療很值得。

另1位是患有慢性病的70多歲婦人，症狀為中度尿失禁，咳嗽、打噴嚏就有明顯漏尿，只是平常活動量不大，加上同時有高血壓、糖尿病等慢性病，擔心手術風險，因此選擇尿道注射填充術，治療後症狀改善許多，婦人相當滿意。

鄒頡龍醫師提醒，婦女尿失禁是可以治療的，治療的選項很多，要根據漏尿嚴重程度，對治療的預期與醫師充分討論，選擇最適合自己的治療方式。治療後要謹記，別因怕漏尿而減少喝水量，因為攝取水量不足，可能會引發泌尿道感染或結石等問題。平常可透過記錄排尿日記的方式，根據身體狀況，以體重乘30即為每日參考飲水量，舉例來說，60公斤女性飲水量應達1800c.c.，若擔心漏尿問題則可設定為1600c.c.，但飲水量不可少太多，同時為了控制膀胱容量，應定時排尿，約每2至4小時保持在200c.c.至300c.c.排尿量。另外，平時可透過控制體重、戒菸等來遠離尿失禁發生。

▲接受水凝膠填充前，尿道較為鬆弛；接受水凝膠填充後，尿道內徑較小，尿失禁症狀改善。（圖／鄒頡龍醫師提供）



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