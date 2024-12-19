「子宮體癌」擠進前10大癌症！醫示警7風險：未生育也有關

▲子宮體癌再度回到癌症登記報告前10名。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

衛福部國健署今（19日）公布「111年癌症登記報告」，國人新發癌症人數突破13萬，其中子宮體癌又再度擠到前10名。對此，醫師指出，子宮體癌中以子宮內膜癌最多，主要和「荷爾蒙」有關，不過「肥胖、排卵、月經不規則、初經太早或停經太晚、家族史、未曾生育的女性」也有影響，如果有不正常出血要盡快就醫。

根據「111年癌症登記報告」統計，111年子宮體癌發生率為國人癌症第10名，新增個案3,541人，比110年增加360人，且發生年齡中位數較全癌症年齡中位數為56歲，提早了1歲。

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台灣婦癌醫學會常務理事、馬偕醫院癌症中心主任張志隆指出，子宮體癌近年逐漸增加且有年輕化趨勢，以子宮內膜癌最多，荷爾蒙是主要因素，包含「肥胖、排卵、月經不規則、初經太早或停經太晚、家族史、未曾生育的女性」族群都要注意。

張志隆進一步提到，子宮內膜癌通常會有「不正常出血」的症狀，因此有7成以上診斷是早期，早期5年存活率都有9成以上，但晚期會降到4成，治療上可以透過手術切除子宮、卵巢，不過因為近年子宮內膜癌年輕化，如果是還沒生育的女性罹病，若經醫師評估早期且條件許可，可考慮先用藥物治療，但這樣並非標準治療。

另外，根據111年癌症登記報告，女性前10大癌症，原本第11位的子宮頸癌也往前移2個名次。張志隆指出，子宮頸癌主要是病毒感染，包括性行為太早、性伴侶太多都可能影響，與子宮體癌不同，上升原因可能和前幾年新冠疫情造成子宮頸抹片篩檢人數略降有關，還需要觀察。

中山醫學大學附設醫院副院長曾志仁也提醒，子宮內膜癌好發於50到70歲女性，且多數為停經後婦女，除了留意肥胖問題之外，子宮內膜癌風險因子還包括長期月經異常的病史、曾被診斷罹患有多囊性卵巢症候群者、停經後肥胖、有婦科癌症家族病史、服用僅含雌激素或其類似物成分的藥物或補充劑、罹患糖尿病等因素。

由於目前尚無國際科學實證有效篩檢子宮內膜癌的工具。國健署署長吳昭軍也提醒，婦女及時警覺自身健康異狀，若出現上述症狀，應儘速就醫，並遵循醫師指示進一步檢查，接受專業診斷並及早治療。