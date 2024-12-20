愛吃「1類食物」大腿會變粗！　研究示警：增關節炎風險

▲小心常吃「超加工食品」脂肪會堆積在大腿上。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

「超加工食品」早已充斥你我的生活，吃多不只發胖，恐增加各種疾病風險。林口長庚風濕過敏免疫科在粉專分享研究結果顯示，常吃超加工食品，大腿肌肉上會有更多脂肪堆積，會加重膝關節的負擔，進一步增加膝蓋退化性關節炎的風險。

粉專《林口長庚風濕過敏免疫科》分享北美放射學會（RSNA）年會發表的一項研究，研究人員找來666名、平均年齡60歲的受測者，以觀察他們的飲食習慣與大腿肌肉骨骼間的變化。結果發現，攝取「超加工食品」會使更多脂肪囤積在大腿肌肉上，這樣的脂肪增加會加重膝蓋關節的負擔，因而提升罹患退化性關節炎的風險。

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不僅如此，內文提到，研究團隊發現，這樣的脂肪堆積與卡路里的攝取或運動量無關，「食用超加工食品越多，大腿肌肉的脂肪就會越多。」從研究結果得知，食用超加工食品會影響肌肉脂肪的堆積，建議民眾日常飲食中應選擇營養價值高的食物，才能養成健康體質。

▲超加工食品會使大腿變粗，提升罹患退化性關節炎的風險。（示意圖／達志）

加工食品和超加工食品差在哪裡？嫚嫚營養師曾解釋，前者加工步驟較少，通常含有較少添加劑，目的是延長保存期限或改變味道，如冷凍、乾燥、發酵等，會保留大部分營養成分，像是豆腐、泡菜和冷凍蔬菜。她說，雖然超加工食品透過加工技術，使食品變得更具吸引力，保存期延長也更易保存，但若飲食攝取比例超過總熱量的20%，恐增各種健康風險。

關於超加工食品對人體的危害，嫚嫚營養師引述研究示警，其使憂鬱風險增加44%、肥胖風險增加51%、焦慮風險增加48%、癌症風險增加12%、全因死亡率風險增加18%、失智症風險增加25%、心血管疾病風險增加12%。她建議飲食中盡量避免，一週食用次數最好少於3次，飲食多選擇加工程度少或天然原型食物，是最有效維持健康的方式。