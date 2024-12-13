好癢！醫驚見一根毛「11隻蟲蟲在爬」　她羞吐：都沒洗

▲婦人一根睫毛根部藏了11隻蠕形蟎蟲。（圖／王孟祺醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝，下同）

記者李佳蓉／採訪報導

北部一名婦人近期常出現眼睛充血、發紅又發癢，且分泌物多又乾燥，為此困擾不已前往眼科診所求救，醫師王孟祺一檢查，發現她的眼瞼上黏著一塊塊黃色髒污，以顯微鏡採樣，細數一根睫毛的根部竟有「11隻蟲蟲在爬」，且還攜家帶眷，一旁附著著許多幼蟲，驚悚畫面讓人看了爆雞皮疙瘩。

開業眼科診所院長王孟祺醫師在粉專《王孟祺醫師-眼科最前線》分享，該名婦人睫毛根部的蟲蟲為「蠕形蟎蟲」，追問後得知，原來患者認為「平常沒事手別碰眼睛」，因此連洗臉時都刻意避開，未清潔、擦拭眼部，日積月累下眼瞼淪為一座「蟎蟲樂園」。經過徹底清潔與治療，再加上每天使用潔眼片擦拭後，可怕的狀況才終於緩解。

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▼婦人的眼瞼黏著一塊塊黃色髒污，衛生習慣令人堪憂。

王孟祺也藉此提醒，洗臉時千萬別忘了要擦拭眼瞼邊緣，將睫毛根部的分泌物去除，尤其是本身有化妝習慣或接睫毛的民眾更要留意。他說，「清潔眼周就像刷牙一樣，是一個每天要進行的衛生習慣。」

王孟祺接受《ETtoday健康雲》採訪時補充，每天都要徹底卸妝、勿帶妝過夜，化妝時也要避開內眼線、眼瞼邊緣；另外，也不要與他人混用化妝品，並定期更換化妝品，一旦發覺眼睛分泌物變多，有紅、癢、乾症狀，請盡速就醫。

▲當發覺眼睛分泌物變多，有紅、癢、乾症狀，請別再拖了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

兒科醫師歐淑娟曾在粉專分享，有些孩子治療後卻還是反覆長針眼，有可能就是「蠕形蟎蟲」所引起的。她表示，其實蠕形蟎蟲喜歡吃油，是大家臉上常有的寄生蟲，只是很多人不知道。

歐淑娟解釋，因為兒童臉上的出油量不多，因此寄生蟲為了生存就會跑到眼部吃油，「因為那邊有分泌油脂的眼瞼腺體」，結果就造成針眼反覆發作。她也建議，小孩有不適還是要尋求專業醫師解答，切勿自行擦藥。