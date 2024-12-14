激冷9度！醫示警「洗澡2細節」防猝死　別急著脫衣服

▲天冷洗澡有2細節必留意，能降低爆發心血管疾病的風險。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

冷氣團來襲越晚越冷，今（14日）晨6點43分在新北市石碇區測到9.6度。氣溫一驟降，猝死案例就會增加！營養功能醫學專家劉博仁醫師緊急呼籲，天冷時，晚上洗澡前要先等身體回暖再洗；洗完後也要立即穿上保暖衣物，避免溫差變化極大的情況下，增加誘發心臟疾病與中風的可能。

天氣冷颼颼，劉博仁醫師在粉專發文衛教，天氣冷一定要注意保暖，洗澡前後的溫度不宜變化太大，以免過度刺激心血管。他提醒，保暖為低溫來臨時的重點，於晚上洗澡前，要等到身體回暖再洗澡；洗完澡後，要立即穿上保暖衣物，因在溫差變化極大的情況下，會造成血管過度擴張或快速收縮，增加心臟病與中風的可能性，國人務必留意。

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▲如果浴室沒暖氣，也可以先打開熱水提升環境溫度，之後再開始脫衣洗澡。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

高齡醫學科醫師吳芝穎接受《今健康》採訪時曾提醒，為防止冷熱變化劇烈，在洗澡前可先把浴室中的暖氣打開，若沒有暖氣者，可在洗澡前先打開熱水，提高整體環境溫度，其後再脫衣洗澡，此舉能降低心肌梗塞、中風風險。而洗澡的順序，建議先從手、腳開始，再沖到身體中心，較能適應溫度變化。洗完澡後，在浴室先穿上衣服，更能讓身體保持溫暖。

▼泡澡4重點能保命。（圖／今健康授權提供）

心臟血管外科醫師蘇上豪受訪時曾指出，血管會隨環境溫度而熱脹冷縮，對於有高血壓的患者而言，容易在急劇的溫度變化下，血管因短時間內劇烈收縮、放鬆而出事，「一種是管腔破裂，一種是血管斑塊掉下來阻塞，我們稱為土石流。」心肌梗塞即為土石流，有些中風則是出血型血管破裂所導致。

提及哪些人為心血管疾病的高危險族群，蘇上豪表示，第一為老年人，台灣人平均心血管疾病好發中位數為64～65歲，因此超過65歲以上的長者就要小心；再來則是高血壓患者；第三是長期血脂肪過高者、血管有斑塊，容易在劇烈溫差下脫落，同樣可能致命。