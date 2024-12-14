ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

激冷9度！醫示警「洗澡2細節」防猝死　別急著脫衣服

▲▼洗澡,浴室,淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲天冷洗澡有2細節必留意，能降低爆發心血管疾病的風險。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

冷氣團來襲越晚越冷，今（14日）晨6點43分在新北市石碇區測到9.6度。氣溫一驟降，猝死案例就會增加！營養功能醫學專家劉博仁醫師緊急呼籲，天冷時，晚上洗澡前要先等身體回暖再洗；洗完後也要立即穿上保暖衣物，避免溫差變化極大的情況下，增加誘發心臟疾病與中風的可能。

天氣冷颼颼，劉博仁醫師在粉專發文衛教，天氣冷一定要注意保暖，洗澡前後的溫度不宜變化太大，以免過度刺激心血管。他提醒，保暖為低溫來臨時的重點，於晚上洗澡前，要等到身體回暖再洗澡；洗完澡後，要立即穿上保暖衣物，因在溫差變化極大的情況下，會造成血管過度擴張或快速收縮，增加心臟病與中風的可能性，國人務必留意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼洗澡,水龍頭,蓮蓬頭,水溫,浴室,淋浴。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲如果浴室沒暖氣，也可以先打開熱水提升環境溫度，之後再開始脫衣洗澡。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

高齡醫學科醫師吳芝穎接受今健康採訪時曾提醒，為防止冷熱變化劇烈，在洗澡前可先把浴室中的暖氣打開，若沒有暖氣者，可在洗澡前先打開熱水，提高整體環境溫度，其後再脫衣洗澡，此舉能降低心肌梗塞、中風風險。而洗澡的順序，建議先從手、腳開始，再沖到身體中心，較能適應溫度變化。洗完澡後，在浴室先穿上衣服，更能讓身體保持溫暖。

▼泡澡4重點能保命。（圖／今健康授權提供）

別先沖身體！醫曝「冬天洗澡2危機」　漏掉6小細節恐喪命。（圖／今健康授權提供）

心臟血管外科醫師蘇上豪受訪時曾指出，血管會隨環境溫度而熱脹冷縮，對於有高血壓的患者而言，容易在急劇的溫度變化下，血管因短時間內劇烈收縮、放鬆而出事，「一種是管腔破裂，一種是血管斑塊掉下來阻塞，我們稱為土石流。」心肌梗塞即為土石流，有些中風則是出血型血管破裂所導致。

提及哪些人為心血管疾病的高危險族群，蘇上豪表示，第一為老年人，台灣人平均心血管疾病好發中位數為64～65歲，因此超過65歲以上的長者就要小心；再來則是高血壓患者；第三是長期血脂肪過高者、血管有斑塊，容易在劇烈溫差下脫落，同樣可能致命。

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

關鍵字： 低溫 冷氣團 猝死 中風 洗澡 劉博仁醫師 溫差 暖氣 保暖 蘇上豪醫師 血管 吳芝穎醫師 醫藥新聞

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

譚艾珍也被詐騙！精神醫揭長輩最常遭騙時機　3件事一定要先做

激冷9度！醫示警「洗澡2細節」防猝死　別急著脫衣服

冬至吃湯圓不易消化！中醫建議加入「4食材」可解　還能補養氣血

吃「糖精」會致癌？歐洲曝研究結果：建議可放寬攝取量

「心流」境界太深！精力管理師曝「最佳狀態」方法：CP值更高

台式麵包不是「麵包」　醫生喊別當三餐吃：嚴重恐脂肪肝、糖尿病

醫警告：你這樣一直吃癌就來了！「6飲食習慣」被點名

好癢！醫驚見一根毛「11隻蟲蟲在爬」　她羞吐：都沒洗

小妖精影片來了！高雄消防正妹親上陣　FAST籲注意寒流腦中風

雲林男心肌梗塞！　心血管疏通+低溫管理鬼門關前搶回1命

讀者迴響

回到最上面