妹子下面長小痘痘！害羞內診「整片菜花田」炸出　醫看傻了

▲妹子以為下體長的是痘痘，經醫師診治確診性病菜花。（示意圖／記者田暐瑋攝）

記者李佳蓉／綜合報導

北部一名20多歲妹子到婦產科求診，稱下體長青春痘，卻因害羞而拒絕坐上內診檯檢查，直問醫師「可不可以開痘痘藥給我？」經過醫師與護理師好言相勸，她才甘願接受內診。但雙腿一張開，醫師定睛一看，那病灶根本不是痘痘，而是滿滿菜花田，已經「一整片都是了」，畫面相當衝擊。

王樂明醫師在《醫師好辣》節目中分享，該名年輕女子求診時開口就問，「可不可以開痘痘藥給我？」原本要她轉至皮膚科掛號，她才透露「痘痘」長在下體。為確認病灶一般需要內診，但女子頻頻拒絕，一直害羞地不肯坐上內診檯，並篤定地說自己Google就是青春痘，「我說『萬一開藥了治療不好，變成沒有達到你的（看診）目的。』」

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雙方僵持了一會，護理師看不下去也在一旁幫腔，「很多人都這樣子，上去看一下才能根治，搞不好不是痘痘。」女子在醫護人員苦口婆心地勸說下，總算甘願坐上內診檯。

才一張腿檢查，王樂明驚喊，「根本不是毛囊炎，就是長菜花！」且菜花數量不是一顆、兩顆，已經達到菜花田的等級「一整片都是了」。

▲妹子下體整片菜花田，需經電燒＋抗病毒藥膏治療。（示意圖／記者周宸亘攝）

王樂明說，菜花在醫學上稱為「尖狀濕疣」，為病毒性感染，因女子的病毒濃度很高，可能需要先以電燒燒掉，後續再擦抗病毒藥膏才得以獲得改善。另外，他也呼籲女子要將伴侶帶來治療，因其為透過性接觸傳染，她秒回，「可是我男朋友換人了！」只能提醒她邀請前任、現任都接受治療，否則乒乓球效應下又互相傳染。

泌尿科醫師施冠瑋指出，菜花是人類乳突病毒（HPV）感染，在生殖器部位呈細小粒狀或一團粒狀（很像花椰菜）、其觸感偏軟，通常長在生殖器及肛門周圍，潛伏期約1～8個月不等，復發率頗高，治療後要定期追蹤，一有復發請立即就醫。他提醒，性病感染常常是因為不安全的性行為而傳播，常見的傳播途徑不外乎陰道、肛門、生殖器與口腔的接觸。

菜花的治療方式有藥膏及手術治療，泌尿科醫師廖奕安曾說明，藥膏治療為非侵入性治療，但清除率較低，沒有清乾淨恐會反覆生長；而手術治療則分為傳統手術切除、雷射手術切除及冷凍治療，第一種適合單一且面積大的菜花，其傷口較深、不美觀，需要後續傷口照護；而雷射則用二氧化碳雷射燒灼菜花組織，傷口較表淺、形成疤痕機率低；至於使用液態氮低溫急速冷凍，則需多次、反覆冷凍才能完全清除。