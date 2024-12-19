北部校園爆2例「百日咳」群聚！疾管署提醒「3族群」要打疫苗

▲疾管署提醒，接種疫苗是預防百日咳最有效的方法。（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

疾管署今公布我國新增2例「百日咳」確定病例，為北部一起校園群聚案件，指標個案為12歲男童，衛生單位已進行疫情調查及接觸者匡列，並針對接觸者進行健康監測，其中家庭接觸者共3人均無症狀，已進行預防性投藥，另同校密切接觸者16人，1人有咳嗽症狀，該名有症狀者經採檢後確診。

指標個案男童於11月30日起陸續出現發燒、咳嗽有痰、食慾及活動力下降等情形，12月9日因症狀未改善再次就醫，經採檢通報後於12月12日確診，同校密切接觸者於12月17日採檢確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依據疾管署監測資料顯示，國內今年累計30例百日咳確定病例（含6起為家庭或學校關聯群聚，其中29例為本土病例，1例為境外移入，病例數為2019年以來同期最高（與2019年並列）。2019年至2023年同期百日咳病例數分別為30、5、0、2、0例，每年累計病例數介於0至32例，以3個月（含）以下嬰兒（占51%）為多，其次為20歲以上病例（占36%）。

疾管署指出，全球多國出現百日咳疫情上升且趨勢嚴峻，其中中國自去年底疫情上升，今年5月報告高達9.7萬例（往年不超過5千例），目前疫情已稍緩至單月1萬餘例規模；韓國今年累計報告3萬餘例，遠高於往年水平（單年不超過千例），目前疫情仍處高峰；日本疫情自年初起持續升高，惟尚低於新冠疫情前規模；亞洲以外，南太平洋澳洲今年已累計3萬例，趨近2011年歷史高峰，美國及歐洲法國、捷克、西班牙等國疫情亦遠高於往年。

疾管署提醒，近年百日咳疫情以3個月以下（含）嬰兒感染比例最高，由於尚未達可接種相關疫苗年齡的嬰幼兒，一旦感染百日咳，病情通常較為嚴重，甚至可能出現呼吸困難等重症，此外，疫苗保護力會隨時間逐漸減弱，當青少年及成人的疫苗效力衰退後，感染百日咳的風險可能增加，進而將病毒傳播給尚未接種疫苗的新生兒，對嬰幼兒健康構成嚴重威脅。

疾管署再次提醒，百日咳初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，傳染給家中嬰幼兒或其他接觸者，引發群聚感染，籲請民眾應提高警覺，有疑似症狀（陣發性咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等）應及時就醫，維護自身及家人健康。

疾管署強調，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗；另建議女性每次懷孕自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap疫苗），並建議於懷孕第28-36週接種，另由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議嬰兒照顧者可自費接種一劑Tdap疫苗。