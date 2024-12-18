天冷一堆小孩爆「3病毒」感染！醫1張圖看「症狀差在哪」

▲氣溫驟降進入呼吸道病毒活躍期，不少孩童都中鏢。（示意圖／視覺中國）

文／郭家和

低溫加大呼吸道病毒威脅！醫揭孩童3大病毒感染差異

近日台灣氣溫驟降，又進入呼吸道病毒活躍時期，尤其兒童屬於高風險族群，容易在感染後引發合併症或重症。林口長庚紀念醫院兒童內科部部主任朱世明醫師在《健康好厝邊》指出，通常中秋節後逐漸進入病毒傳染高峰期，孩童感染流感病毒、腸病毒、呼吸道融合病毒（RSV）的風險更高。提醒家長帶孩子出入公共場所後務必洗手、刷牙，更重要的是接種流感疫苗，降低感染與重症風險。

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臨床診斷上，流感不易與其他急性呼吸道疾病區分，朱世民醫師表示，無論是感冒、腸病毒或流感，孩子都可能會出現發燒症狀。三者主要差異在於，感冒多以流鼻水、咳嗽、發燒、腹瀉為主；流感則大部分會有高燒、明顯疲倦與活力下降、畏寒、肌肉痠痛等；腸病毒則容易會有口腔黏膜潰瘍、吞嚥困難、手足口病、發燒合併皮疹等。

▼一張圖看懂流感、感冒及腸病毒的症狀差異。（圖／健康好厝邊授權提供）

孩子染流感恐呼吸衰竭？家長帶病毒回家恐是元兇？

「大部分病毒感染沒有特效藥，需要靠孩子自身的免疫力對抗病毒，因此，避免感染才是最重要的保護措施！」

朱世民醫師指出，流感是由流感病毒引起，主要分為A、B、C等病毒型，孩子感染流感後通常症狀更嚴重，易有肌肉痠痛、無力等現象，且流感病毒有可能侵入孩子腦部、肺部引發呼吸衰竭，最好的預防方式就是施打流感疫苗。目前台灣兒童感染症醫學會與國家衛生研究院兒童醫學及健康研究中心，皆建議6個月以上兒童，都應該每年接種流感疫苗。

今年10月起已開放公費流感疫苗施打，包括學齡前幼兒以及6個月內的嬰兒之父母也列在第一階段接種範圍 。朱世民醫師提醒，家長有可能從工作、社交等場所將病毒帶回家中傳染給孩子，因此全家人都施打疫苗是最好的保護方式。一旦孩子出現持續高燒、虛弱無力且症狀未在數天內緩解，應立即就醫以免演變成重症，對孩子造成不可逆的傷害。

兒童腸病毒不只流行夏季！考量重症風險疫苗不可少

腸病毒雖然多盛行於夏季，但在亞熱帶的台灣，全年都可能有兒童感染個案，尤其9月開學季後常見一波感染高峰，孩子也可能出現反覆感染現象。朱世民醫師解釋，腸病毒傳染性極強，主要經由腸胃道（糞—口、受污染的水或食物）或飛沫、咳嗽或打噴嚏傳染，且腸病毒至少有70～80種病毒型，其中尤其以「腸病毒71型」重症風險最高，可能影響孩子的心臟、肺部、腦部，嚴重者可能直接造成孩童重症死亡。

朱世民醫師表示，大部分孩子感染腸病毒後可以順利痊癒，惟考量重症及死亡風險，仍建議家長帶孩子接種腸病毒71型疫苗，目前2個月以上幼童經醫師評估後即可施打。由於國內5歲以下幼童多在托兒所、育幼園等公共場域活動，有一定的群體感染機率，如能鼓勵腸病毒疫苗施打提高覆蓋率，有助於進一步降低國內幼兒感染威脅。

朱世民醫師提醒，要預防冬季呼吸道病毒感染，務必讓孩子保持良好衛生習慣，包括戴口罩、勤洗手及出入公共場所後的清潔消毒。環境中的高風險「熱點」如門把、玩具也建議定期消毒。最重要的是，出現病毒感染症狀或感冒一周仍未痊癒等現象，應盡快帶孩子至大醫院就醫，以免延誤治療增加重症風險及抗生素使用機率。

本文經授權轉自：健康好厝邊