▲全台首家24hr門診在這裡！3醫院攜手守護阿里山20年。

記者嚴云岑／嘉義報導、攝影

阿里山鄉佔地428平方公里，雖僅台北市1.5倍大，卻礙於山路崎嶇就醫不易。為了讓阿里山5584居民獲得完善醫療照顧，健保署自民國87年起委託天主教聖馬爾定醫院成立全台第一提供24小時服務的「樂野醫療站」，隨後嘉義基督教醫院、奇美醫院等，也陸續加入健保山地離島醫療給付效益提升計畫（IDS），截至107年底，總計服務超過70萬人次，每月提供333診次醫療照顧。

健保署副署長李丞華表示，阿里山鄉IDS醫療服務以團隊方式提供，包括醫療、巡診、預防保健及社區營造。自87年起至107年底，服務總人數已超過70萬，累積相關醫療支出近10億元。

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▲嘉義基督教醫院院長姚維仁、健保署副署長李丞華、嘉義聖馬爾定醫院院長陳美惠出席阿里山IDS二十週年記者會。

健保署南區業務組科員林聖哲提到，目前阿里山IDS醫療服務，每月提供33診次，服務鄉民及遊客3200人次，每月醫療費用約229萬，醫事人員論次費用等額外投入費用約200萬元，光是107年就投入超過5000萬元。

目前阿里山IDS分別由天主教聖馬爾定醫院、嘉義基督教醫院、奇美醫院與竹山秀傳醫院共同負責。最早成立樂野醫療站的天主教聖馬爾定醫院主要照顧香林、中正、中山、十字、來吉、豐山、達邦、里佳、樂野等「北九村」。

嘉義基督教醫院則負責「南三村」山美、新每、茶山。另有阿里山鄉衛生所提供巡迴醫療，奇美醫院在新美衛生室提供醫療中心等級的牙科服務，竹山秀傳醫院則於玉山上設立全台最高的排雲醫療站。

▲嘉義基督教醫院山美醫療站。

聖馬爾定醫院家醫部主任陳志誠表示，樂野醫療站成立以來，陸續遭遇2次小火車翻覆、八八風災等事件，偶爾也要負責當地區民接生、急重症處理。由於山地崎嶇，光是下山看病就要花1~2小時，「因此把醫師送上去，比病患下來更容易」，他自己也曾在颱風天一次接生2小孩，是難能可貴的經驗。

嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜，本身也是鄒族子弟，她因八八風災回鄉探視癌末父親，有感於故鄉殘破與醫療資源缺乏，決定留下深耕，至今已邁入第10年，除定點駐診外，還陸續參與定點駐診、早療、慢性病防治與青少年心理輔導。她特別感謝過程中居服員努力，在送餐送物資時，雖時回報病患情況，有時還要幫忙修屋頂，讓病患家免受漏水之苦。

▲奇美醫院、嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院多年來透過駐診、巡迴門診等，守護阿里山居民健康。

李丞華表示，當初推廣阿里山IDS的目的，是希望把醫療資源留在偏鄉，「慢性病都在原鄉看，複雜一點的才到外地」，聽完兩位醫師簡報後，突然有點不安，「覺的件寶做的不夠」，未來會拜託挹注多一點經費偏鄉，提供更好服務。

他也拜託參與IDS計畫醫院，颱風來臨1~2天前，可以先把洗腎、臨產病患送到本院照顧，以免到時候路斷了，直升機也因風雨太大飛不動，危急病患生命。

▲阿里山醫療站成立至今20週年，服務超過70萬人次。