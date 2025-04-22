網友求幫「大陸家人」拿台灣處方藥　林靜儀提醒醫師2情況應拒絕

▲網友發文因大陸家人長期以來都是服用台灣醫師開立的處方藥，請求協助帶藥。（圖／翻攝自林靜儀臉書）

記者洪巧藍／台北報導

有網友在社群媒體發文詢問，友人的大陸家人長期服用台灣醫師開立的處方藥，希望有熱心民眾可協助把藥品帶回再寄給對方。衛福部次長林靜儀今（22）日特別發文提醒醫師，看診時注意病患健保身分，若有「沒有那種病卻長期來拿處方藥」，或是「不符合適應症卻要求開立藥品」的「病患」，可依專業予以拒絕。

網友發文尋求近期要回大陸掃墓、探親或者辦理除籍手續的民眾協助帶藥物，文章指出「我有一位認識多年的好姐妹，她的大陸家人長期以來都是服用台灣醫師開立的處方藥，但因目前無法直接以郵寄方式寄回大陸，需要有熱心的朋友協助，幫忙將藥品帶回去後再寄給她的家人。相關費用都由我朋友全額負擔，若您願意幫忙，我們真的會非常感激。」

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林靜儀晚間發文表示，就貼文資料，無法確認所涉行為能查察的衛生局；只能提醒臨床醫師在看診時注意病患健保身分，若有「沒有那種病卻長期來拿處方藥」，或是「不符合適應症卻要求開立藥品」的「病患」，可依專業予以拒絕。

林靜儀提醒，醫師依照專業也確認身份開藥之後，就診的「病人」把藥拿給別人吃，就是「病人」的責任了。如果發生在「國外」，密醫罪也撈不到。

依照《醫師法》第 11 條規範「醫師非親自診察，不得施行治療、開給方劑或交付診斷書。但於山地、離島、偏僻地區或有特殊、急迫情形，為應醫療需要，得由直轄市、縣（市）主管機關指定之醫師，以通訊方式詢問病情，為之診察，開給方劑，並囑由衛生醫療機構護理人員、助產人員執行治療。」

另根據《健保法》81條，「以不正當行為或以虛偽之證明、報告、陳述而領取保險給付、申請核退或申報醫療費用者，處以其領取之保險給付、申請核退或申報之醫療費用二倍至二十倍之罰鍰；其涉及刑責者，移送司法機關辦理。」林靜儀特別強調，冒用健保卡就醫，是違法的，也曾罰過。

林靜儀最後反問「是說中國那麼進步，那麼富裕、那麼好，整天都有政治人物和團體去交流，怎麼會需要台灣的親友長期提供自己的處方藥呢。」